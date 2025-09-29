Саудовская Джидда в третий раз примет Суперкубок Испании по футболу

Турнир будет состоять из двух полуфиналов, запланированных на 7 и 8 января, и финального матча, который пройдет 11 января. В одном полуфинале встретятся «Барселона» с «Атлетиком» из Бильбао, в другом сойдутся мадридские «Реал» и «Атлетико». Очередность проведения матчей стадии будет определена жеребьевкой.