Саудовская Джидда в третий раз примет Суперкубок Испании по футболу

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Суперкубок Испании пройдет в саудовской Джидде в январе 2026 года, сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Турнир в шестой раз пройдет на территории Саудовской Аравии. Джидда примет Суперкубок Испании в третий раз в истории и второй год подряд. Трижды соревнования проходили в Эр-Рияде.
Турнир будет состоять из двух полуфиналов, запланированных на 7 и 8 января, и финального матча, который пройдет 11 января. В одном полуфинале встретятся «Барселона» с «Атлетиком» из Бильбао, в другом сойдутся мадридские «Реал» и «Атлетико». Очередность проведения матчей стадии будет определена жеребьевкой.
Действующим обладателем трофея является «Барселона», которая 12 января нанесла разгромное поражение «Реалу» (5:2) и завоевала Суперкубок Испании в 15-й раз.