Футбол. Первая лига
перерыв
Урал
0
:
СКА-Хабаровск
1
Все коэффициенты
П1
3.30
X
2.90
П2
2.50
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.58
П2
5.52
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.16
П2
3.47
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.14
П2
3.36
Футбол. Первая лига
19:30
Нефтехимик
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.11
П2
2.40
Футбол. Италия
21:45
Дженоа
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.10
П2
2.60
Футбол. Англия
22:00
Эвертон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.01
П2
5.50
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.78
П2
6.00
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Волга
1
П1
X
П2

«Барселона» продлила контракт с Марком Берналем

«Барселона» продлила контракт с Марком Берналем, пропустившим год из-за травмы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Барселона» на своем сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Марком Берналем.

Новое соглашение с 18-летним игроком рассчитано до лета 2029 года.

Берналь является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за основную команду в прошлом сезоне и провел за каталонцев три матча, после чего в августе 2024 года получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. Позднее испанец перенес перенес операцию и пропустил более года.

В новом сезоне испанец провел за испанский клуб два матча и отметился результативной передачей.