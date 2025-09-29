«Барселона» продлила контракт с Марком Берналем

Берналь является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за основную команду в прошлом сезоне и провел за каталонцев три матча, после чего в августе 2024 года получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. Позднее испанец перенес перенес операцию и пропустил более года.