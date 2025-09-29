Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Нефтехимик
1
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.95
П2
6.80
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Черноморец
1
:
КАМАЗ
0
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.75
П2
8.50
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Родина
1
:
Сокол
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
6.50
П2
33.00
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Торино
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.90
П2
3.05
Футбол. Италия
21:45
Дженоа
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.10
П2
2.60
Футбол. Англия
22:00
Эвертон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.00
П2
5.50
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.81
П2
5.82
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Волга
1
П1
X
П2

В составе «Реала» впервые в XXI веке нет обладателя «Золотого мяча»

После ухода полузащитника Луки Модрича в составе мадридского «Реала» не осталось ни одного обладателя «Золотого мяча».

Источник: Getty Images

Такое с клубом случилось впервые в нынешнем столетии. 40-летний хорват с текущего сезона выступает за «Милан». До этого в клубе играли такие обладатели трофея как Луиш Фигу, Зинедин Зидан, Роналдо, Майкл Оуэн, Фабио Каннаваро, Кака, Криштиану Роналду, Лука Модрич и Карим Бензема.

На «Золотой мяч — 2025» от «Реала» были номинированы Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем, однако им завоевать трофей не удалось — в этом году награду забрал француз Усман Дембеле, играющий за «Пари Сен-Жермен». Мбаппе занял седьмое место, Беллингем — 23-е.

Узнать больше по теме
Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.
Читать дальше