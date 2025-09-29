В составе «Реала» впервые в XXI веке нет обладателя «Золотого мяча»

Такое с клубом случилось впервые в нынешнем столетии. 40-летний хорват с текущего сезона выступает за «Милан». До этого в клубе играли такие обладатели трофея как Луиш Фигу, Зинедин Зидан, Роналдо, Майкл Оуэн, Фабио Каннаваро, Кака, Криштиану Роналду, Лука Модрич и Карим Бензема.
На «Золотой мяч — 2025» от «Реала» были номинированы Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем, однако им завоевать трофей не удалось — в этом году награду забрал француз Усман Дембеле, играющий за «Пари Сен-Жермен». Мбаппе занял седьмое место, Беллингем — 23-е.
