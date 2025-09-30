Суд не отпустил Квинси Промеса из-под стражи до рассмотрения апелляции

В прокуратуре заявили, что существует риск побега, и в обществе было бы шокированы, если бы Промесу позволили ожидать апелляции на свободе. Суд согласился с этим доводом. Суд также принял во внимание, что Промес «уклонялся от судебного процесса» до своей экстрадиции из Дубая в июне этого года.