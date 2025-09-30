Ричмонд
Суд не отпустил Квинси Промеса из-под стражи до рассмотрения апелляции

Бывший форвард «Спартака» был признан виновным по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков. Летом футболиста экстрадировали в Нидерланды из ОАЭ.

Источник: РБК Спорт

Бывший футболист московского «Спартака» Квинси Промес останется под стражей в Нидерландах как минимум до следующего судебного заседания, которое состоится максимум через три месяца. Такое решение принял Апелляционный суд Амстердама, сообщает De Telegraaf.

Суд отклонил ходатайства об отмене или приостановлении его предварительного заключения.

В Нидерландах Промеса приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина и еще к полутора годам за нападение с ножом на кузена. В настоящее время дело находится на стадии апелляции. Второе предварительное слушание состоялось 30 сентября (первое было в июле).

В прокуратуре заявили, что существует риск побега, и в обществе было бы шокированы, если бы Промесу позволили ожидать апелляции на свободе. Суд согласился с этим доводом. Суд также принял во внимание, что Промес «уклонялся от судебного процесса» до своей экстрадиции из Дубая в июне этого года.

Сам Промес присутствовал на слушании, но воздержался от комментариев. Дата следующего предварительного слушания пока не объявлена.

Футболист находился в Дубае с февраля 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции. Контракт «Спартака» с Промесом истек 30 июня 2024 года, сезон он провел в составе местного клуба «Юнайтед» во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.