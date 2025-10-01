Лучшего тренера мира обвиняют в трусости. Почему загадочным образом стал изменять самому себе Пеп Гвардиола

Пеп Гвардиола — человек, который задает тренды футбола последние 17 лет. Прошлый сезон стал самым слабым в его карьере — «Манчестер Сити» закончил третьим, но упустил «Ливерпуль» аж на 13 очков. Это был трудный год для Пепа: он расстался с женой, избавился от ассистента Лильо, от ключевых футболистов. Гвардиола эволюционирует и значительно меняет «Манчестер Сити», который еще недавно побеждал в Лиге чемпионов и шесть раз за последние 8 лет заканчивал АПЛ в качестве чемпиона.
Никто не понимает, зачем Доннарумма Гвардиоле
«Барселона» времен Гвардиолы — одна из сильнейших команд в истории футбола, завоевавшая 14 трофеев, из которых три чемпионства и две победы в Лиге чемпионов. Мы всегда будем восхищаться гениальностью Хави, Иньесты и Месси, но первое, что привнес Пеп — вратарь-плеймейкер. Виктору Вальдесу приходилось начинать атаки, постоянно искать Жерара Пике или Карлеса Пуйоля, а не выбивать мяч подальше, как это было принято раньше. Впоследствии футболисты «Орты», с которыми Вальдес работал в качестве главного тренера, признались испанской прессе:
«Он сказал нам, что сильно страдал из-за футбола “Барсы” с ее контролем мяча, ему хотелось более прямую и вертикальную игру. Казалось, что, несмотря на причастность к золотому периоду “Барсы”, он не получил от этого удовольствия, у него будто не было хороших воспоминаний. Он сказал нам, что познал настоящий футбол в Премьер-лиге, в “Мидлсбро”, а не в “Барсе”.
Зато точно кайфовал Мануэль Нойер, с которым Гвардиоле посчастливилось поработать в «Баварии».
Немец первым из мировых вратарей превратился в 11-го полевого игрока, а еще всегда умел сам себя развлекать, например, забегами к центральному кругу или дриблингом в собственной штрафной, заставляя трибуны тянуться за корвалолом.
В «Манчестер Сити» идеал вратаря Гвардиолы воплотился в Эдерсоне. Бразилец владел мячом не хуже классного центрального полузащитника, видел неочевидные ходы, мог дирижировать темпом игры, ломать прессинг соперника и бить так далеко, что Холанду было достаточно добежать до ворот соперника и реализовать выход один на один.
Доннарумма — представитель итальянской школы, которую Гвардиола своим футболом вогнал в кризис. Достаточно почитать высказывания Гаттузо, Кьеллини, Капелло, Каньи. Если кратко, то итальянских вратарей никогда не учили играть как полевых футболистов. Им прививали надежность. И Доннарумма — классный вратарь с шикарной реакцией и телосложением, но он абсолютно не вписывается в привычное представление о вратаре, который нужен Гвардиоле. Хотя бы потому, что всегда испытывал проблемы с началом атак. Вероятно, Гвардиоле пытается упрощать свой же футбол.
«Я всегда стараюсь адаптироваться к качествам игроков. Я бы не стал требовать от Доннаруммы делать то, что ему некомфортно. Мы говорим о лучшем игроке вратаре, которого я когда-либо видел в плане игры в пас — короткими и длинными передачами. Мы не брали Джиджи с расчетом, что он заменит Эдерсона. У него есть другие качества. Он такой высокий, такой огромный. Все вратари отражают удары, придают команде характер и являются большой фигурой. Он делал это в самых крупных матчах. Он будет пропускать голы, но мы все поможем ему стараться не допускать этого», — заявил Гвардиола.
Гвардиолу обвинили в трусости — так мало его команды не владели мячом никогда
«Манчестер Сити» расстался с Кевином Де Брюйне и Илкаем Гюндоганом — главными дирижерами игры горожан в центре поля. Их заменили Фил Фоден, прежде игравший преимущественно правого вингера и Тиджани Рейндерс — голландский гений, за которым Гвардиола следил много лет.
В этом сезоне все чаще «Манчестер Сити» изменяет привычному стилю с доминирующим владением мячом. Горожане крупно обыграли «МЮ», но при счете 3:0 неожиданно опустились в оборону.
Уже в следующем матче против лондонского «Арсенала» мир увидел, что такое «автобус Гвардиолы». «Сити» выдали антирекордные 33% владения мячом и упустили победу 1:0. При этом Гвардиола заставил даже Холанда отрабатывать на своей половине поля и выносить мячи на убегавшего Жереми Доку. Был и другой важный тактический элемент: Пеп поменял местами Фодена и Бернарду Силву. Полузащита с Фоденом — атакующий вариант. С Бернарду — более оборонительный. Фодена же сменил Аке — защитник. В этом матче Пеп предпочел отбиваться и был наказан за осторожность голом Мартинелли перед самым финальным свистком.
Общественность обвинила Гвардиолу в тренерской трусости, сравнив с Жозе Моуринью, которому свойственно «сушить» матчи.
Гвардиола испортил мировой футбол, сам этого не желая, потому что многие пытались подражать испанцу, копировать «тики-таку», тотальное владение, игру с ложной девяткой, но только у Пепа был подходящий набор исполнителей и понимание, как их правильно использовать. Сейчас футболисты бьются за xG, все реже предпочитают бить издали, почти перестали радовать публику дриблингом и обводкой один в один. Футбол постоянно меняется и, кажется, Гвардиола в поиске нового подхода, который поможет ему конкурировать с «Ливерпулем» и «Арсеналом».