Лучшего тренера мира обвиняют в трусости. Почему загадочным образом стал изменять самому себе Пеп Гвардиола

«Я всегда стараюсь адаптироваться к качествам игроков. Я бы не стал требовать от Доннаруммы делать то, что ему некомфортно. Мы говорим о лучшем игроке вратаре, которого я когда-либо видел в плане игры в пас — короткими и длинными передачами. Мы не брали Джиджи с расчетом, что он заменит Эдерсона. У него есть другие качества. Он такой высокий, такой огромный. Все вратари отражают удары, придают команде характер и являются большой фигурой. Он делал это в самых крупных матчах. Он будет пропускать голы, но мы все поможем ему стараться не допускать этого», — заявил Гвардиола.