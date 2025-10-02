Вратарь «Ливерпуля» Алиссон выбыл на шесть недель из-за травмы, пишут СМИ

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
22:00
Базель
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.14
П2
2.00
Футбол. Лига Европы
22:00
Сельта
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.13
П2
5.56
Футбол. Лига Европы
22:00
Порту
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.44
П2
5.52
Футбол. Лига Европы
22:00
Фейеноорд
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.56
X
3.60
П2
2.12
Футбол. Лига Европы
22:00
Генк
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.15
П2
4.22
Футбол. Лига Европы
22:00
Лион
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.26
П2
4.73
Футбол. Лига Европы
22:00
Маккаби
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.45
П2
2.45
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.89
П2
8.75
Футбол. Лига Европы
22:00
Штурм
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.73
П2
3.39
Футбол. Лига конференций
22:00
Абердин
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.30
П2
1.62
Футбол. Лига конференций
22:00
АЕК Л
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
3.31
X
3.53
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
22:00
Целе
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.85
П2
2.10
Футбол. Лига конференций
22:00
Фиорентина
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.33
П2
12.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Легия
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.40
П2
3.67
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.85
П2
5.50
Футбол. Лига конференций
22:00
Шелбурн
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.83
П2
1.93
Футбол. Лига конференций
22:00
Слован Бр
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.71
П2
2.28
Футбол. Лига конференций
22:00
Спарта П
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
1
:
Утрехт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
0
:
Брага
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
0
:
Янг Бойз
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
0
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
1
:
Гоу Эхед Иглз
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
3
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо К
0
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
1
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
КуПС
1
:
Дрита
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
3
:
Брейдаблик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
4
:
Рапид В
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
1
:
Риека
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
0
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
2
:
Шкендия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
5
:
Линколн
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
5
:
Ростов
3
П1
X
П2

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон выбыл на шесть недель из-за травмы, пишут СМИ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Голкипер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Алиссон Беккер выбыл из-за травмы на срок до шести недель, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в соцсети Х.

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, у 33-летнего игрока выявлено повреждение задней поверхности бедра, в четверг он должен был пройти медицинское обследование. Бразилец выбыл до ноябрьской паузы на матчи сборных.

Алиссон получил травму в матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов против турецкого «Галатасарая» (0:1) и был заменен на 56-й минуте на Георгия Мамардашвили.

Бразильский голкипер в текущем сезоне провел девять матчей и пропустил 12 мячей. В двух встречах он оставил ворота в неприкосновенности.