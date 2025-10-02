Вратарь «Ливерпуля» Алиссон выбыл на шесть недель из-за травмы, пишут СМИ

По информации источника, у 33-летнего игрока выявлено повреждение задней поверхности бедра, в четверг он должен был пройти медицинское обследование. Бразилец выбыл до ноябрьской паузы на матчи сборных.
Алиссон получил травму в матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов против турецкого «Галатасарая» (0:1) и был заменен на 56-й минуте на Георгия Мамардашвили.
Бразильский голкипер в текущем сезоне провел девять матчей и пропустил 12 мячей. В двух встречах он оставил ворота в неприкосновенности.