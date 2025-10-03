Суперзакупка «Ливерпуля» — грандиозный провал. Звездные новички разрушили баланс чемпиона

В свою очередь Фримпонг — это типичный вингбек, привыкший играть крайка в схеме 3−4−3 или 3−4−2−1. В арсенале Джереми нет радиоуправляемых передач, как у Трента, а при подключениях в атаку он действует слишком «по линейке»: получил мяч, прошел на скорости, прострелил — зачастую это не несет большой угрозы. С другой стороны, при игре в обороне Фримпонг тоже не слишком надежен, как и его предшественник; по сути, в лице голландца «Ливерпуль» получил нового Александра-Арнолда, но без плюсов Александра-Арнолда. Недаром часть болельщиков из Мерсисайда уже извиняется перед ТАА и просит его вернуться обратно. «Попросите прощения у Трента и “Реала” и предложите им 150 миллионов фунтов + Макаллистера. Дайте Тренту миллион фунтов в неделю, чтобы он вернулся», — написал в соцсетях один из фанатов.