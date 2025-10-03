Суперзакупка «Ливерпуля» — грандиозный провал. Звездные новички разрушили баланс чемпиона

Арне Слот столкнулся с первым серьезным вызовом в своей ливерпульской карьере. После двух поражений подряд — от «Кристал Пэлас» и «Галатасарая» — болельщики в соцсетях ужасаются низкому качеству игры «Ливерпуля», а самые радикальные головы даже призывают к отставке специалиста. Чемпионы Англии и впрямь пребывают в ужасной форме: лучшим игроком команды в матчах с турками и «Пэлас» был Алиссон, потащивший бессчетное множество мертвых мячей. Это похоже на деградацию.
В своем первом сезоне в Альбионе Слот унаследовал классную команду Юргена Клоппа и не стал в ней ничего менять, внеся лишь косметические коррективы. Летом 2024 года красные купили лишь Федерико Кьезу (но он крайне редко выходил на поле), а Райан Гравенберх, сменивший позицию в полузащите на более глубокую, выступил главной тактической инновацией Слота. В остальном голландец полагался на конспекты Клоппа: золото «Ливерпулю» принесли невероятная форма Салаха, радиоуправляемые передачи Трента, мощная связка ван Дейка и Конате
Летом 2025 года «Ливерпуль» провел масштабную закупку, и первоначально она вскружила болельщикам головы. Многие из них тогда опрометчиво писали, что трансферная кампания имеет все признаки «лучшей в истории». С тех пор прошел всего месяц, но настроение на «Энфилде» сменилось с белого на черное. Оказалось, что Слот просто не знает, как расположить на поле всех звезд, а для реализации концепции «Зиданы и Павоны» нужны, собственно, не только Зиданы, но и Павоны. «Ливерпуль» лишился необходимого баланса, практически у всех новичков обнаружились игровые минусы. Теперь по порядку.
Фримпонг и Керкез играют хуже, чем Трент и Робертсон
На фоне продления контрактов Салаха и ван Дейка уход Трента Александра-Арнолда в «Реал» не выглядел большой трагедией. На замену англичанину был подписан Джереми Фримпонг из «Байера», за которого «Ливерпуль» заплатил 40 миллионов евро. Очень скоро выяснилось, что новичок и близко не ровня Тренту — в первую очередь из-за разного атакующего потенциала. Александр-Арнолд был гением продвигающих передач или, если угодно, ливерпульским Кевином Де Брейне. На протяжении многих лет красные забивали голы после выдающихся пасов Трента, что с лихвой компенсировало его не всегда удачные действия при обороне своих ворот.
В свою очередь Фримпонг — это типичный вингбек, привыкший играть крайка в схеме 3−4−3 или 3−4−2−1. В арсенале Джереми нет радиоуправляемых передач, как у Трента, а при подключениях в атаку он действует слишком «по линейке»: получил мяч, прошел на скорости, прострелил — зачастую это не несет большой угрозы. С другой стороны, при игре в обороне Фримпонг тоже не слишком надежен, как и его предшественник; по сути, в лице голландца «Ливерпуль» получил нового Александра-Арнолда, но без плюсов Александра-Арнолда. Недаром часть болельщиков из Мерсисайда уже извиняется перед ТАА и просит его вернуться обратно. «Попросите прощения у Трента и “Реала” и предложите им 150 миллионов фунтов + Макаллистера. Дайте Тренту миллион фунтов в неделю, чтобы он вернулся», — написал в соцсетях один из фанатов.
На левом фланге «Ливерпуля» тоже произошли изменения: туда был куплен Милош Керкез из «Борнмута», а Эндрю Робертсон, много лет занимавший позицию левого защитника, переместился в запас. На бумаге более логичной рокировки не существовало, учитывая, что Керкез в системе Андони Ираолы выглядел одним из лучших бровочников лиги, а Робертсон с годами начал терять в скорости. На деле же оказалось, что венгр не может дублировать функции шотландца — так же, как Фримпонг не смог заменить Трента. «Неспособность Керкеза продвигать мяч передачами — серьезная проблема. Робертсон не эталон в этом смысле, но он лучше Милоша, который постоянно пасует назад или поперек», — отметил один из английских болельщиков.
Вдобавок Керкезу досталось на орехи после поражения от «Кристал Пэлас». На последней минуте венгр мог вынести мяч в центр правой ногой, но решил подстроиться под левую и в итоге заработал для «орлов» аут, с которого команда Оливера Гласнера и забила победный гол. После этого призывы вернуть в основу Робертсона зазвучали еще громче.
Вирца ругают все подряд — немец теряет уверенность в себе
Другой игрок «Ливерпуля», который подвергается серьезной критике, — это Ибраима Конате. На фоне его многочисленных ошибок (которых неожиданно стало много) и слухов об уходе в «Реал» логичным кажется требование болельщиков посадить француза в запас. Но сделать это Слот не может: трансфер Марка Геи из «Пэлас» сорвался, а новичок Джованни Леони (центральный защитник из «Пармы») обидно порвал «кресты». Так что Конате и дальше продолжит выходить на поле, а токсичность вокруг его персоны — если он не продлит контракт — будет только возрастать. После предательства Трента «Энфилд» в штыки воспринимает ситуации, когда кто-то из игроков хочет перейти в «Реал» на правах свободного агента.
Впрочем, давление на Конате не сравнится с тем, что прямо сейчас переживает Флориан Вирц. 125-миллионный атакующий полузащитник не отдал в восьми матчах АПЛ и Лиги чемпионов ни одной голевой передачи и не забил ни одного гола — удручающая статистика. Несмотря на свою очевидную мультикультурность, АПЛ продолжает оставаться силовым, достаточно грубым чемпионатом — и субтильный Вирц в нем часто теряется под прессингом, принимает опрометчивые решения, не находит свободы на поле.
Перебравшийся в Альбион из бундеслиги Ник Вольтемаде уже успел удивиться тому, что Габриэл Магальяйнс подбежал и ударил его по лицу. Вирц тоже прочувствовал тяжесть АПЛ на своей шкуре — начиная с самого первого матча, когда Антуан Семеньо из «Борнмута» напрыгнул на Флориана в прессинге и «съел» его без заметных усилий. На данный момент складывается полное впечатление, что Слот просто не знает, как быть с подаренным ему бриллиантом. Не ставить дорогущего Вирца в состав нельзя, но и существенной пользы он не приносит. А каждый новый матч без голевых действий лишь увеличивает давление на немца.
Чтобы понять, каково сейчас приходится Вирцу, мы заглянем в зарубежные соцсети. Ниже — несколько постов, написанных британскими болельщиками после матча «Ливерпуля» с «Галатасараем».
«Кажется, Вирц еще посоперничает с Аквилани. Он пришел в команду и выглядит как стереотипная “восьмерка”. Он похож на какого-нибудь игрока из чемпионшипа, который играет в схеме 4−3−3. Как он может исполнять “десятку”? Просто понаблюдайте за Вирцем на протяжении 90 минут. Последите за его ногами, движениями бедер, головой
«В 2027-м Вирц вернется в бундеслигу на правах аренды и, без сомнения, будет считаться самым большим трансферным провалом в истории футбола».
«На этом этапе я даже не прошу от Вирца голов и голевых передач. Я лишь прошу, чтобы он мог отдать пас человеку в зеленом (в матче с “Галатасараем” “Ливерпуль” играл в зеленой форме. — Прим. “СЭ”)».
Наконец, кроме болельщиков высказался и легендарный защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер: «Прямо сейчас Вирца нужно убрать из команды. “Ливерпулю” необходимо вернуться к настройкам из прошлого сезона, заново обрести уверенность и стабильность. Сейчас же все выглядит ужасно».
Идеальный состав «Ливерпуля» — без Вирца и Исака. Но Слот не сможет себе такое позволить
Вернуться к тому, что прекрасно работало в прошлом сезоне, Слота призывают практически все: от болельщиков до экспертов. Однако фарш уже не провернешь назад, масштабная закупка была заточена под такую же масштабную перестройку. Значительной потерей стал и уход Луиса Диаса: пока колумбиец зажигает в «Баварии», у «Ливерпуля» образовался вакуум на позиции левого вингера. Коди Гакпо много (и справедливо) ругают за предсказуемость, Экитике и Исак — центрфорварды, а Вирц, даже если его передвинуть налево, вряд ли способен дать агрессию уровня Диаса.
Один из фанатов «Ливерпуля», которые просят Слота вернуться к базовым настройкам, озвучил в своем профиле идеальный, по его мнению, состав команды на данный момент. Он выглядит так: Алиссон — Керкез, ван Дейк, Гомес, Брэдли — Макаллистер, Гравенберх, Собослаи — Гакпо, Салах, Экитике. Обратите внимание: не нашлось места ни для Вирца, ни для Исака. Но, очевидно, Слот не сможет пойти на то, чтобы посадить двух самых дорогих футболистов в истории клуба на лавку. Выходит, что баланс в «Ливерпуле» был бесповоротно разрушен, хотя изначально большинство покупок вызывали у фанатов восторг.
Кроме того, перед Слотом встает дилемма с Экитике. Из всех новичков красных француз пока играет лучше всех, но ценник и статус Исака неизбежно заставят тренера все чаще отправлять Юго в запас (по крайней мере, на главные матчи). Теперь вообще не очень понятно, зачем «Ливерпулю» понадобился Исак за такие деньги, учитывая, что перед ним в команду уже взяли Экитике. Не лучше ли было потратить меньшую сумму еще на одного полузащитника (Макаллистер в последнее время резко сдал) или активнее продавливать трансфер Геи? После горячего лета все начали сравнивать «Ливерпуль» с «галактикос», но при этом как будто позабыли, что «галактикос» — далеко не самая успешная команда в истории футбола, которую часто критиковали как раз за отсутствие баланса.
В выходные «Ливерпулю» предстоит выездной матч против разозленного «Челси»: Энцо Мареске крайне важно победить, чтобы в СМИ не заговорили о его отставке. Если красные на «Стэмфорде» не добьются результата, а «Арсенал» выиграет у «Вест Хэма» и выйдет на первое место, вопросов к руководству «Ливерпуля» накопится еще больше. Покупать все, что выглядит дорого и ярко блестит, оказалось не лучшей идеей.
Тимофей Яценко