Чемпион мира по футболу Паласиос продлил контракт с «Байером»

Чемпион мира по футболу Паласиос продлил контракт с «Байером» до 2030 года.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Немецкий футбольный клуб «Байер» объявил на сайте о подписании нового контракта с аргентинским полузащитником Эсекиэлем Паласиосом.

Новое соглашение с футболистом рассчитано до 30 июня 2030 года. Предыдущий договор действовал до лета 2028 года.

«Ценность Паласиоса для нас росла от сезона к сезону. Его большой международный опыт, а также выдающиеся стратегические и индивидуальные качества в роли опорного полузащитника делают его ключевым элементом в построении амбициозной команды», — заявил спортивный директор «Байера» Симон Рольфес.

Паласиосу 26 лет, он выступает за «Байер» с 2020 года. В составе команды из Леверкузена аргентинец выиграл чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок страны, дошел до финала Лиги Европы. На счету Паласиоса 37 матчей за сборную Аргентины, с которой он стал чемпионом мира 2022 года, а также двукратным победителем Кубка Америки.

В настоящее время полузащитник восстанавливается после травмы сухожилия приводящей мышцы правой ноги, полученной в сентябре. Ожидается, что он вернется на поле в начале 2026 года.