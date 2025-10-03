Чемпион мира по футболу Паласиос продлил контракт с «Байером»

Паласиосу 26 лет, он выступает за «Байер» с 2020 года. В составе команды из Леверкузена аргентинец выиграл чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок страны, дошел до финала Лиги Европы. На счету Паласиоса 37 матчей за сборную Аргентины, с которой он стал чемпионом мира 2022 года, а также двукратным победителем Кубка Америки.