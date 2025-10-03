«Кайрат» возвращается в КПЛ: «Жетысу» Смакова помешает чемпионским амбициям?

Но талдыкорганцы точно не приедут в Алматы, чтобы поблагодарить соперников за праздник для всей страны в виде евроосени и битвы с «Реалом». У семиреченцев свои задачи, тем более команда ещё не обеспечила себе сохранение прописки в КПЛ (победа над «Кайратом» это исправит досрочно).