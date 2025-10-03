Ричмонд
«Кайрат» возвращается в КПЛ: «Жетысу» Смакова помешает чемпионским амбициям?

Уже в воскресенье, 5 октября, состоится последний матч 24-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Ведущий борьбу на двух фронтах «Кайрат» на своём поле примет «Жетысу» в рамках перенесённой встречи. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящей игре и её значении.

Источник: ФК "Кайрат"/Арман Джаксыгулов

Матч состоится в Алматы на стадионе «Центральный». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал Sport Plus Qazaqstan, также трансляция будет на YouTube-канале KFF League.

Финишная прямая — «Кайрату» вновь нужно лидерство в КПЛ

На прошлой неделе «Кайрат» не играл, так как матч с «Жетысу» был перенесён в пользу подготовки к мадридскому «Реалу» в Лиге чемпионов. Этим воспользовалась «Астана», которая с минимальным счётом обыграла «Окжетпес» (2:1) и вырвалась в лидеры, опередив «Кайрат» на один балл.

Теперь «Кайрат» вновь стремится застолбить за собой первую строчку, и для этого команде Рафаэля Уразбахтина надо побеждать идущий на десятом месте «Жетысу» Самата Смакова.

Самый главный вопрос — успеют ли футболисты «Кайрата» выйти на поле свежими и голодными, ведь игра состоится на пятый день после исторического противостояния с «Реалом» (0:5), которое выжало из хозяев много сил, как физически, так и эмоционально.

«Жетысу» — не подарок. В первом круге «Кайрату» было трудно

Но талдыкорганцы точно не приедут в Алматы, чтобы поблагодарить соперников за праздник для всей страны в виде евроосени и битвы с «Реалом». У семиреченцев свои задачи, тем более команда ещё не обеспечила себе сохранение прописки в КПЛ (победа над «Кайратом» это исправит досрочно).

Футбол
Казахстан 2025
24-й тур, 5.10.2025, 0:00
Кайрат
-
Жетысу
-

А ещё достаточно вспомнить игру первого круга между этими командами, которая прошла в середине июня. Подопечные Смакова дважды вели в счёте, но игроки Уразбахтина дважды сравнивали. В итоге всё закончилось результативной ничьей — 2:2.

Конечно, «Кайрат» будет фаворитом матча, даже несмотря на двойную нагрузку из-за Лиги чемпионов. Но это не значит, что «Жетысу» совсем не способен удивить.

Разумеется, в Астане, да и в Костанае тоже («Тобол» ещё имеет математические шансы на чемпионство), будут рассчитывать на сенсационный исход в этом противостоянии. Но если «Кайрат» хочет оформить чемпионство, то им нужно брать в этой игре три очка.

Говоря об этом матче, в голове появился вопрос: за кого будет болеть Самира Смакова? «Жетысу» тренирует её отец, а за «Кайрат» играет её молодой человек — Шерхан Калмурза. Одним нужно обеспечить сохранение прописки в КПЛ, другим — вырваться в лидеры за золото.

Отметим, что до конца чемпионата «Кайрат» сыграет на выезде с «Кызыл-Жаром» (17 октября), а в последнем туре дома встретится с «Астаной» (26 октября). Между этими играми пройдёт матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов — 21 октября «Кайрат» дома примет кипрский «Пафос».

Димаш Тулегенов