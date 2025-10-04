Главный тренер «Манчестер Юнайтед» заявил, что не подаст в отставку

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» португалец Рубен Аморим заявил, что решение о его уходе из английского футбольного клуба следует принимать не ему самому, а руководству.
После шести туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «МЮ» с семью очками занимает 14-е место в турнирной таблице. Аморима спросили, существует ли какой-либо сценарий, при котором он покинул бы свою должность.
«Такое решение принимает руководство. Я не могу этого сделать. Но иногда у меня возникает такое чувство. Проигрывать тяжело. Когда ты создаешь импульс, выходишь на игру и происходит такое — это разочаровывает. Это чувство глубоко ранит меня. Как и футболистов, и особенно тренерский штаб. Но это решение принимать не мне. Думаю, мне будет очень тяжело уходить, если я не сделаю все для того, чтобы продолжить здесь свою карьеру», — цитирует Аморима Sky Sports.
Амориму 40 лет, он возглавил «МЮ» в ноябре 2024 года, подписав контракт до 2027 года. Под руководством португальца английский клуб провел 49 матчей во всех турнирах, одержал 19 побед, потерпел 21 поражение и 9 раз сыграл вничью. До перехода в «МЮ» Аморим на протяжении четырех с половиной лет возглавлял «Спортинг», который под его руководством после 19-летнего перерыва дважды стал чемпионом Португалии.