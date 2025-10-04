СМИ: руководство «Барселоны» покинет проект футбольной Суперлиги

По данным источника, такое решение связано с изменениями, которые Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внес в формат Лиги чемпионов. В команде считают, что организация правильно отреагировала на высказанные ранее пожелания, а новая финансовая модель стала для клубов более выгодной. Таким образом, «Барселона» намерена покинуть проект, в то время как президент мадридского «Реала» Флорентино Перес остается активным сторонником нового турнира. Отмечается, что в ближайшее время ожидается судебное решение в пользу промоутеров Суперлиги, однако это не заставит «Барселону» изменить свою позицию. В клубе рассматривают это решение как фактор, который будет способствовать дальнейшему диалогу с УЕФА о возможных улучшениях.