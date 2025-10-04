СМИ: руководство «Барселоны» покинет проект футбольной Суперлиги

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Руководство испанской «Барселоны» приняло решение отказаться от поддержки проекта европейской футбольной Суперлиги, сообщает RAC1.
По данным источника, такое решение связано с изменениями, которые Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внес в формат Лиги чемпионов. В команде считают, что организация правильно отреагировала на высказанные ранее пожелания, а новая финансовая модель стала для клубов более выгодной. Таким образом, «Барселона» намерена покинуть проект, в то время как президент мадридского «Реала» Флорентино Перес остается активным сторонником нового турнира. Отмечается, что в ближайшее время ожидается судебное решение в пользу промоутеров Суперлиги, однако это не заставит «Барселону» изменить свою позицию. В клубе рассматривают это решение как фактор, который будет способствовать дальнейшему диалогу с УЕФА о возможных улучшениях.
Отмечается, что в последние месяцы отношения между УЕФА и «Барселоной» улучшились. Одним из признаков этого стало присутствие президента организации Александера Чеферина на матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» (1:2), который состоялся в среду в Испании.
В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Через несколько дней о выходе из проекта объявили все английские клубы, а затем миланский «Интер» и мадридский «Атлетико». Международная федерация футбола (ФИФА), УЕФА, национальные ассоциации, представители футбольного сообщества и болельщики выступили с жесткой критикой идеи нового турнира. Приверженность идее Суперлиги сохраняли итальянский «Ювентус», «Реал» и «Барселона», против которых УЕФА возбудил дисциплинарное дело за возможное нарушение правовой базы организации в связи с проектом Суперлиги. Позднее «Ювентус» под давлением санкций запустил процедуру выхода из проекта Суперлиги.
Европейский суд 21 декабря 2023 года признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги. Таким образом, межклубные турниры, такие как Суперлига, официально могут быть созданы в соответствии с европейским законом.