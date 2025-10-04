«Ливерпуль» и «Челси» — лучшие команды старта АПЛ. Но перед очным матчем у обеих кризис

Если взглянуть чуть дальше, то цифры выглядят еще более ужасающими. За последние 25 игр (с 2016 года) «Челси» победил всего четыре раза. Удивляет, что с 2018-го лондонцы имеют всего два триумфа на своем домашнем стадионе: минувшей весной и семь лет назад. Чтобы понять, насколько это было давно: за победителей тогда выступали Эден Азар, Сеск Фабрегас, Тибо Куртуа и Виктор Мозес, не подозревавший о том, что когда-то будет играть бок о бок с Даниилом Денисовым и Николаем Рассказовым. В футболке «Ливерпуля» блистало трио Салах — Фирмино — Мане, в воротах был Лорис Кариус, а на скамейке сидели Рагнар Клаван и Дэнни Ингз.