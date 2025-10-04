«Ливерпуль» и «Челси» — лучшие команды старта АПЛ. Но перед очным матчем у обеих кризис

Главное противостояние уик-энда пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж». Интриг много — «Челси» может довести серию извечного соперника до трех поражений и вывести на первые строчки «Арсенал» и «Кристал Пэлас», а «Ливерпуль» постарается отправить лондонцев во вторую часть турнирной таблицы.
Ждем тактическую дуэль Марески и Слота, борьбу за центр между Кайседо и Гравенберхом. Ну и увидим ли первое голевое действие Вирца за новый клуб?
Мареске мешает расслабленность, Слоту — обилие трансферов
После третьего тура коллективы Арне Слота и Энцо Марески шли в лидерах чемпионата. Синие выдали бодрый старт с разгромом «Вест Хэма» (5:1), победой над «Фулхэмом» (2:0) и безголевой ничьей с только что завоевавшим Суперкубок Англии «Кристал Пэлас». «Ливерпуль» и вовсе не отдавал очки в пяти матчах кряду — 15 очков из 15.
«Челси» не может познать вкус победы в АПЛ аж с 30 августа — именно тогда в последний раз брали верх (над «Фулхэмом»), после чего проиграли упадочному «МЮ» и середняку «Брайтону», сыграли вничью с не таким привлекательным без Томаса Франка «Брентфордом». Но и поводы для радости были — 2:1 в Кубке лиги с «Линкольн Сити» (вернулись после 0:1 по ходу) и 1:0 с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.
Лондонцам мешает набрать ход буквально все: проблемы с составом, регулярные удаления, даже банальная расслабленность (пропустили после углового от невысокого Фабиу Карвалью на 90+3-й минуте в матче с «Брентфордом»). Травмы — самая большая беда Марески. Огромные проблемы в центре обороны, где вылетели Уэсли Фофана, Леви Колвилл, Тосин Адарабиойо и дисквалифицирован Трево Чалоба, все еще восстанавливается Лиам Делап, под вопросом участие в матче Андрея Сантоса и Коула Палмера. Все настолько серьезно, что пришлось сдувать пыль с Бенуа Бадиашиля — француз на прошлых выходных получил первые минуты после клубного чемпионата мира.
Многие фанаты «Челси» до сих пор не понимают, какой футбол пытается поставить итальянский тренер. Кажется, что игра синих очень сильно подвержена индивидуальной форме отдельных игроков — сколько забьет в этот раз Палмер, возьмут ли под контроль центр поля Кайседо и Фернандес, как часто будут давать пространство Жоао Педро. Против системных команд, когда все уже более-менее набрали форму, играть так на длинном отрезке — выстрел себе в ногу. И пока не видно, как Мареска собирается выходить из положения.
«Ливерпуль» попал в крутое пике после безумного старта с бесчисленным количеством побед в концовках встреч. Мерсисайдцы сначала иронично пропустили на 90+7-й от «Кристал Пэлас» (1:2), а на неделе внезапно уступили в ЛЧ «Галатасараю» с единственным голом Осимхена с пенальти. В последний раз дважды подряд красные проигрывали в апреле (домашние поражения от «ПСЖ» и «Ньюкасла»), а трижды — в марте 2023-го еще при Юргене Клоппе. «Челси» может внести такую неприятную строчку в ливерпульскую биографию и Арне Слота.
Главный вопрос для голландского специалиста — как правильно расставить всех летних новичков команды. Александр Исак пока тяжело вкатывается в сезон, Джереми Фримпонг набирает кондиции после травмы, Милош Керкез — бледная тень своего «борнмутского» образца, Флориан Вирц вообще выглядит как большое разочарование. Хорош только Юго Экитике, которого в команде могло и не быть — французский форвард набрал 5+1 в девяти играх сезона.
Перед «Челси» случилась еще одна напасть — в матче с «Галатасараем» травмировался Алиссон. Бразилец является важным элементом команды Слота и одним из лучших игроков на своей позиции в мире. Подтверждение из свежего — бразилец почти собственноручно затащил ничью с «Кристал Пэлас» в прошлом туре. Его заменит Георгий Мамардашвили, для которого матч с лондонцами станет дебютным в АПЛ.
Вопросов не вызывает только средняя линия — умница Гравенберх, гениальный Макаллистер, универсальный Собослаи, здорово выходящий по ходу игры Кертис Джонс. Вероятно, битва за центр поля станет решающим фактором противостояния. Энцо Фернандеса и Мойсеса Кайседо ждет сложное испытание.
У «Челси» ужасная статистика против «Ливерпуля»
Последняя встреча этих команд состоялась в апреле этого года и завершилась победой лондонцев. Это хоть немного скрасило статистику синих.
Если взглянуть чуть дальше, то цифры выглядят еще более ужасающими. За последние 25 игр (с 2016 года) «Челси» победил всего четыре раза. Удивляет, что с 2018-го лондонцы имеют всего два триумфа на своем домашнем стадионе: минувшей весной и семь лет назад. Чтобы понять, насколько это было давно: за победителей тогда выступали Эден Азар, Сеск Фабрегас, Тибо Куртуа и Виктор Мозес, не подозревавший о том, что когда-то будет играть бок о бок с Даниилом Денисовым и Николаем Рассказовым. В футболке «Ливерпуля» блистало трио Салах — Фирмино — Мане, в воротах был Лорис Кариус, а на скамейке сидели Рагнар Клаван и Дэнни Ингз.
При этом большинство из этих ливерпульских побед с минимальным счетом. А разгром и вовсе был однажды — 4:1 в январе 2024-го. А до этого с разницей в три мяча побеждали в далеком 2012-м, тогда с идентичным счетом верх снова взяли мерсисайдцы.
Что там с Нгумоа? Это будет его первый матч против бывшего клуба
Рио — один из главных вундеркиндов Англии. Потеря сильнейшего игрока академии год назад очень разозлила руководство лондонцев, но самый главный нюанс — Нгумоа ушел бесплатно. По слухам, в прошлом году «Челси» даже запретил скаутам «Ливерпуля» посещать домашние матчи своих молодежек. Официального запрета не было, так как это нарушило бы регламент турнира.
Пока команды до сих пор оспаривают переход в судах, Рио уже вовсю играет за красных. Разрывал на предсезонке (2+2 в четырех матчах), а дебют в АПЛ вышел изумительным — во втором туре англичанин вышел на шестой компенсированной при 2:2 с «Ньюкаслом», а уже через четыре минуты вонзил победный мяч.
Второй самый молодой игрок в истории «Ливерпуля» преимущественно выходит в концовках либо остается на скамейке запасных. С первых минут в этом сезоне появился только в Кубке лиги с «Саутгемптоном». Недавно «Ливерпуль» подписал первый профессиональный контракт с 17-летним Рио — быстрое признание гениальности на юридическом уровне. Ждем в основе?