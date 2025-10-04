Ямаль пропустит несколько недель из-за травмы

Ричмонд
Футбол. Англия
1-й тайм
Арсенал
0
:
Вест Хэм
0
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.03
П2
14.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
0
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.22
П2
5.53
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Факел
0
:
Волга
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.45
П2
6.60
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Чайка
0
:
Родина
0
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.00
П2
1.57
Футбол. Германия
1-й тайм
Аугсбург
1
:
Вольфсбург
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.05
П2
6.70
Футбол. Германия
1-й тайм
Байер
1
:
Унион Б
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.20
П2
14.00
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия Д
1
:
РБ Лейпциг
1
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.75
П2
4.30
Футбол. Германия
1-й тайм
Вердер
1
:
Санкт-Паули
0
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.05
П2
7.79
Футбол. Италия
2-й тайм
Лацио
2
:
Торино
1
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.60
П2
12.00
Футбол. Италия
перерыв
Парма
0
:
Лечче
1
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.11
П2
1.90
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Рубин
2
:
Крылья Советов
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
21.00
П2
100.00
Футбол. Испания
17:15
Жирона
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.37
П2
3.18
Футбол. Премьер-лига
17:30
Краснодар
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.08
П2
5.41
Футбол. Франция
18:00
Метц
:
Марсель
П1
X
П2
Футбол. Италия
19:00
Интер
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.48
П2
16.00
Футбол. Англия
19:30
Челси
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.85
П2
2.35
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
7.10
X
6.16
П2
1.38
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.87
П2
6.37
Футбол. Премьер-лига
19:45
Динамо
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.80
П2
3.65
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.67
П2
4.10
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.43
П2
3.25
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.14
П2
7.40
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
3.88
X
3.81
П2
2.02
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Зенит
1
П1
X
П2

Ямаль пропустит несколько недель из-за травмы

Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик не уверен, что лидер «Барселоны» успеет восстановиться к игре с мадридским «Реалом».

Источник: РБК Спорт

Форвард «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль выбыл на две-три недели. Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

У 18-летнего футболиста случился рецидив травмы паха в игре Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:2).

Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик не уверен, когда Ямаль сможет вернуться на поле. «Это непростая травма, не мышечная. Мы не знаем, вернется ли он через две, три или четыре недели, и не знаю, вернется ли он к эль-класико (матч с “Реалом” пройдет 26 октября. — РБК)», — сказал Флик.

Лидер «Барселоны» провел пять матчей в этом сезоне (четыре в чемпионате и один в Лиге чемпионов), забив два гола и отдав три результативные передачи. Из-за проблем с пахом он пропустил четыре игры.