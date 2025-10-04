Ямаль пропустит несколько недель из-за травмы

Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик не уверен, когда Ямаль сможет вернуться на поле. «Это непростая травма, не мышечная. Мы не знаем, вернется ли он через две, три или четыре недели, и не знаю, вернется ли он к эль-класико (матч с “Реалом” пройдет 26 октября. — РБК)», — сказал Флик.