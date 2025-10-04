Ричмонд
«Боруссия» и «Лейпциг» сыграли вничью в чемпионате Германии

Дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг» сыграли вничью в матче чемпионата Германии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг» не выявили победителя в матче шестого тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча в Дортмунде завершилась со счетом 1:1. В составе «Боруссии» мяч забил впервые отметившийся голом в Бундеслиге Ян Коуту (23-я минута), у «Лейпцига» отличился Кристоф Баумгартнер (7).

«Боруссия», набрав 14 очков, находится на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги. Дортмундцы не потерпели ни одного поражения в текущем сезоне. «Лейпциг» с 13 баллами занимает третью строчку, прервав серию из четырех побед.

В следующем туре «Боруссия» сыграет с лидирующей в чемпионате «Баварией» (15) в гостях. Встреча состоится 18 октября. В тот же день «Лейпциг» примет «Гамбург».

Результаты других матчей

«Аугсбург» — «Вольфсбург» — 3:1;

«Вердер» — «Санкт-Паули» — 1:0;

«Байер» — «Унион» — 2:0.

Боруссия Д
1:1
Первый тайм: 1:1
РБ Лейпциг
Футбол, Германия, 6-й тур
4.10.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Signal Iduna Park
Главные тренеры
Нико Ковач
Оле Вернер
Голы
Боруссия Д
Ян Коуту
23′
РБ Лейпциг
Кристоф Баумгартнер
7′
Составы команд
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
3
Вальдемар Антон
5
Рами Бенсебаини
4
Нико Шлоттербек
6′
24
Даниэль Свенссон
20
Марсель Забитцер
2
Ян Коуту
60′
26
Юлиан Рюэрсон
9
Серу Гирасси
80′
13
Паскаль Грос
8
Феликс Нмеча
70′
7
Джоб Беллингем
27
Карим Адейеми
70′
10
Юлиан Брандт
14
Максимилиан Байер
80′
21
Фабиу Силва
РБ Лейпциг
1
Петер Гулачи
17
Ридле Баку
55′
22
Давид Раум
13
Николас Зайвальд
14
Кристоф Баумгартнер
21′
4
Вилли Орбан
23
Кастелло Люкеба
20
Ассан Уэдраого
67′
6
Эзекил Банзузи
86′
40
Ромуло
90′
33
Андрия Максимович
9
Йохан Бакайоко
89′
11
Конрад Хардер
7
Антонио Нуса
68′
49
Ян Диоманде
Статистика
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
15
13
Удары в створ
3
3
Угловые
7
7
Фолы
13
14
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Саша Штегеманн
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти