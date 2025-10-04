«Боруссия» и «Лейпциг» сыграли вничью в чемпионате Германии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг» не выявили победителя в матче шестого тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Дортмунде завершилась со счетом 1:1. В составе «Боруссии» мяч забил впервые отметившийся голом в Бундеслиге Ян Коуту (23-я минута), у «Лейпцига» отличился Кристоф Баумгартнер (7).
«Боруссия», набрав 14 очков, находится на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги. Дортмундцы не потерпели ни одного поражения в текущем сезоне. «Лейпциг» с 13 баллами занимает третью строчку, прервав серию из четырех побед.
В следующем туре «Боруссия» сыграет с лидирующей в чемпионате «Баварией» (15) в гостях. Встреча состоится 18 октября. В тот же день «Лейпциг» примет «Гамбург».
Результаты других матчей
«Аугсбург» — «Вольфсбург» — 3:1;
«Вердер» — «Санкт-Паули» — 1:0;
«Байер» — «Унион» — 2:0.
Нико Ковач
Оле Вернер
Ян Коуту
23′
Кристоф Баумгартнер
7′
1
Грегор Кобель
3
Вальдемар Антон
5
Рами Бенсебаини
4
Нико Шлоттербек
6′
24
Даниэль Свенссон
20
Марсель Забитцер
2
Ян Коуту
60′
26
Юлиан Рюэрсон
9
Серу Гирасси
80′
13
Паскаль Грос
8
Феликс Нмеча
70′
7
Джоб Беллингем
27
Карим Адейеми
70′
10
Юлиан Брандт
14
Максимилиан Байер
80′
21
Фабиу Силва
1
Петер Гулачи
17
Ридле Баку
55′
22
Давид Раум
13
Николас Зайвальд
14
Кристоф Баумгартнер
21′
4
Вилли Орбан
23
Кастелло Люкеба
20
Ассан Уэдраого
67′
6
Эзекил Банзузи
86′
40
Ромуло
90′
33
Андрия Максимович
9
Йохан Бакайоко
89′
11
Конрад Хардер
7
Антонио Нуса
68′
49
Ян Диоманде
Главный судья
Саша Штегеманн
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти