«Боруссия» и «Лейпциг» сыграли вничью в чемпионате Германии

«Боруссия», набрав 14 очков, находится на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги. Дортмундцы не потерпели ни одного поражения в текущем сезоне. «Лейпциг» с 13 баллами занимает третью строчку, прервав серию из четырех побед.