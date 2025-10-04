«Манчестер Юнайтед» обыграл «Сандерленд», впервые в сезоне не пропустив

Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли «Сандерленд» со счетом 2:0 в домашнем матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Голы забили Мэйсон Маунт (восьмая минута) и Беньямин Шешко (31).
МЮ впервые в сезоне смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.
«Манчестер Юнайтед» набрал 10 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Сандерленд» с 11 очками расположился на шестой строчке.
В следующем туре МЮ 19 октября в гостях сыграет с «Ливерпулем», «Сандерленд» днем ранее примет «Вулверхэмптон».
Футбол, Англия, Тур 7
4.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Рубен Аморим
Режис Ле Бри
Голы
Манчестер Юнайтед
Мэйсон Маунт
(Брайан Мбемо)
8′
Беньямин Шешко
31′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
23
Люк Шоу
4
Маттейс де Лигт
16
Амад Диалло
30
Беньямин Шешко
8
Бруну Фернандеш
15
Лени Йоро
85′
5
Харри Магуайр
2
Диогу Далот
64′
13
Патрик Доргу
18
Каземиру
81′
85′
25
Мануэль Угарте
19
Брайан Мбемо
77′
37
Кобби Майну
7
Мэйсон Маунт
65′
10
Матеус Кунья
Сандерленд
22
Робин Руфс
28
Энцо Ле Фе
20
Норди Мукьеле
15
Омар Альдерете
29′
34
Гранит Джака
76′
27
Ноа Садики
35′
32
Трай Хьюм
79′
6
Лютсхарел Гертрейда
26
Артур Масуаку
58′
7
Шемсдин Тальби
25
Бертран Траоре
57′
58′
12
Элиэзер Майенда
24
Симон Адингра
37′
5
Дэниэл Баллард
18
Вильсон Изидор
59′
9
Брайан Бробби
Статистика
Манчестер Юнайтед
Сандерленд
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
15
8
Удары в створ
6
3
Угловые
2
3
Фолы
10
12
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Стюарт Аттуэлл
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти