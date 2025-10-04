«Арсенал» возглавил таблицу чемпионата Англии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. «Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби в рамках седьмого тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу на домашнем стадионе «Арсенала», закончилась со счетом 2:0. Мячи забили Деклан Райс (38-я минута) и Букайо Сака (67, пенальти).
«Арсенал» набрал 16 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), «Вест Хэм» с 4 баллами располагается на предпоследней, 19-й позиции.
В другом матче вечера «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Сандерленд» — 2:0. Отличились Мейсон Маунт (8) и Беньямин Шешко (31). За «красных дьяволов» дебютировал бельгийский голкипер Сенне Ламменс.
Футбол, Англия, Тур 7
4.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Грэм Поттер
Голы
Арсенал
Деклан Райс
38′
Букайо Сака
67′
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
14
Виктор Дьекереш
7
Букайо Сака
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
33
Риккардо Калафьори
75′
49
Майлс Льюис-Скелли
8
Мартин Эдегор
30′
36
Мартин Субименди
10
Эберечи Эзе
79′
23
Микель Мерино
41
Деклан Райс
79′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
75′
22
Итан Нванери
Вест Хэм
23
Альфонс Ареола
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
20
Джаррод Боуэн
7
Крисенсио Саммервилл
58′
15
Константинос Мавропанос
3
Максимилиан Килман
18
Матеуш Фернандеш
10
Лукас Пакета
69′
29
Аарон Ван-Биссака
79′
2
Кайл Уокер-Питерс
11
Никлас Фюллкруг
61′
32
Фредди Поттс
27
Сунгуту Магасса
61′
50
Каллум Маршалл
Статистика
Арсенал
Вест Хэм
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
21
4
Удары в створ
5
0
Угловые
8
3
Фолы
14
14
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Джон Брукс
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти