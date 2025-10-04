Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Брест
0
:
Нант
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.32
П2
3.82
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
0
:
Локомотив
1
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.40
П2
4.02
Футбол. Англия
1-й тайм
Челси
1
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.90
П2
6.50
Футбол. Германия
1-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Бавария
2
Все коэффициенты
П1
43.00
X
16.00
П2
1.18
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
1
:
Мальорка
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
7.80
П2
26.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Интер
3
:
Кремонезе
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.40
П2
3.10
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.23
П2
7.20
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.79
П2
2.04
Футбол. Первая лига
05.10
СКА-Хабаровск
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.27
П2
4.05
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Марсель
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Зенит
1
П1
X
П2

«Арсенал» возглавил таблицу чемпионата Англии

«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» и возглавил таблицу АПЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. «Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби в рамках седьмого тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, которая прошла в субботу на домашнем стадионе «Арсенала», закончилась со счетом 2:0. Мячи забили Деклан Райс (38-я минута) и Букайо Сака (67, пенальти).

«Арсенал» набрал 16 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), «Вест Хэм» с 4 баллами располагается на предпоследней, 19-й позиции.

В другом матче вечера «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Сандерленд» — 2:0. Отличились Мейсон Маунт (8) и Беньямин Шешко (31). За «красных дьяволов» дебютировал бельгийский голкипер Сенне Ламменс.

Арсенал
2:0
Первый тайм: 1:0
Вест Хэм
Футбол, Англия, Тур 7
4.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Грэм Поттер
Голы
Арсенал
Деклан Райс
38′
Букайо Сака
67′
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
14
Виктор Дьекереш
7
Букайо Сака
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
33
Риккардо Калафьори
75′
49
Майлс Льюис-Скелли
8
Мартин Эдегор
30′
36
Мартин Субименди
10
Эберечи Эзе
79′
23
Микель Мерино
41
Деклан Райс
79′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
75′
22
Итан Нванери
Вест Хэм
23
Альфонс Ареола
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
20
Джаррод Боуэн
7
Крисенсио Саммервилл
58′
15
Константинос Мавропанос
3
Максимилиан Килман
18
Матеуш Фернандеш
10
Лукас Пакета
69′
29
Аарон Ван-Биссака
79′
2
Кайл Уокер-Питерс
11
Никлас Фюллкруг
61′
32
Фредди Поттс
27
Сунгуту Магасса
61′
50
Каллум Маршалл
Статистика
Арсенал
Вест Хэм
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
21
4
Удары в створ
5
0
Угловые
8
3
Фолы
14
14
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Джон Брукс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти