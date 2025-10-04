«Марсель» разгромил «Метц» и вышел на первое место в Лиге 1

После этой игры «Метц» с двумя очками остается на последнем месте турнирной таблицы, а «Марсель» лидирует с 15 баллами. В следующем туре «Метц» 19 октября сыграет на выезде против «Тулузы», а «Марсель» днем ранее примет «Гавр».