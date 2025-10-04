Ричмонд
«Марсель» разгромил «Метц» и вышел на первое место в Лиге 1

Завершен матч 7-го тура французской Лиги 1 между «Метцем» и «Марселем».

Источник: Sport24

Провансальцы одержали уверенную победу со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Сен-Симфориен» в Метце.

Игор Пайшао открыл счет на 51-й минуте, Мэттью О’Райли на 69-й минуте удвоил преимущество гостей, а Амин Гуири на 77-й минуте поставил точку в матче.

После этой игры «Метц» с двумя очками остается на последнем месте турнирной таблицы, а «Марсель» лидирует с 15 баллами. В следующем туре «Метц» 19 октября сыграет на выезде против «Тулузы», а «Марсель» днем ранее примет «Гавр».

Метц
0:3
Первый тайм: 0:0
Марсель
Футбол, Франция, 7-й тур
4.10.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Stade Saint-Symphorien
Главные тренеры
Стефан Ле Миньян
Роберто Де Дзерби
Голы
Марсель
Игор Пайшан
(Робиньо Ваз)
51′
Мэтт О`Райли
(Амин Гуири)
69′
Амин Гуири
(Мэтт О`Райли)
76′
Составы команд
Метц
1
Джонатан Фишер
15
Терри Йегбе
38
Садибу Сане
39
Коффи Куао
8
Бубакар Траоре
10
Готье Эн
14
Шейх Тидиане Сабали
5
Жан-Филипп Гбамен
21′
2
Максим Колен
97
Фоде Балло-Туре
79′
7
Георгий Цитаишвили
20
Абиб Диалло
79′
12
Альфа Туре
20
Жесси Деминге
79′
24
Брайан Маджо
Марсель
1
Херонимо Рульи
33
Эмерсон
10
Мэйсон Гринвуд
28
Бенжамен Павар
21
Найеф Агерд
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
22
Тимоти Веа
79′
62
Микаэль Мурильо
14
Игор Пайшан
80′
26
Билаль Надир
17
Мэтт О`Райли
85′
18
Артур Вермерен
34
Робиньо Ваз
64′
5
Леонардо Балерди
8
Анжел Гомеш
64′
9
Амин Гуири
Статистика
Метц
Марсель
Удары (всего)
4
21
Удары в створ
1
9
Угловые
4
4
Фолы
8
7
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти