Гол Лаутаро помог «Интеру» разгромить «Кремонезе» в матче Серии А

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Брест
0
:
Нант
0
Все коэффициенты
П1
7.00
X
1.37
П2
12.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо
3
:
Локомотив
5
Все коэффициенты
П1
100.00
X
10.25
П2
1.11
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.47
П2
3.43
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.25
П2
7.40
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.82
П2
2.05
Футбол. Первая лига
05.10
СКА-Хабаровск
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.27
П2
4.05
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Марсель
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Зенит
1
П1
X
П2

Гол Лаутаро помог «Интеру» разгромить «Кремонезе» в матче Серии А

«Интер» на домашней арене крупно обыграл «Кремонезе» в матче 6-го тура итальянской Серии А.

Источник: Reuters

В составе «нерадзурри» забитыми голами отметились Лаутаро Мартинес (6-я минута), Анж-Йоан Бонни (38), Федерико Димарко (55) и Николо Барелла (57). В концовке гости отквитали один мяч после удара Федерико Бонаццоли (87). Итоговый счет — 4:1 в пользу миланцев.

После этого матча «Интер» вошел в группу из четырех команд, лидирующих в таблице Серии А (12 очков), «Кремонезе» занимает 6−8-е места (9 баллов).

Интер
4:1
Первый тайм: 2:0
Кремонезе
Футбол, Италия, 6-й тур
4.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Кристиан Киву
Давиде Никола
Голы
Интер
Лаутаро Мартинес
(Анж-Йоан Бонни)
6′
Анж-Йоан Бонни
(Федерико Димарко)
38′
Федерико Димарко
(Анж-Йоан Бонни)
55′
Николо Барелла
(Анж-Йоан Бонни)
57′
Кремонезе
Федерико Бонаццоли
(Яри Вандепутте)
87′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
25
Мануэль Аканджи
6
Стефан де Врей
32
Федерико Димарко
23
Николо Барелла
16
Давиде Фраттези
95
Алессандро Бастони
61′
30
Карлос Аугусту
2
Дензел Дюмфрис
53′
11
Луис Энрике
22
Генрих Мхитарян
75′
8
Петар Сучич
84′
10
Лаутаро Мартинес
75′
17
Анди Диуф
14
Анж-Йоан Бонни
61′
94
Франческо Эспозито
Кремонезе
16
Марко Сильвестри
15
Маттео Бьянкетти
6
Федерико Баскиротто
3
Джузеппе Пеццелла
86′
38
Варрен Бондо
33
Альберто Грасси
23
Федерико Чеккерини
58′
30
Микаил Файе
22
Романо Флориани
74′
4
Томмазо Барбьери
20
Франко Васкес
58′
10
Джейми Варди
11
Деннис Йонсен
46′
27
Яри Вандепутте
99
Антонио Санабрия
57′
90
Федерико Бонаццоли
Статистика
Интер
Кремонезе
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
27
3
Удары в створ
9
2
Угловые
13
1
Фолы
9
8
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Эрманно Феличани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти