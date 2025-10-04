Гол Лаутаро помог «Интеру» разгромить «Кремонезе» в матче Серии А

В составе «нерадзурри» забитыми голами отметились Лаутаро Мартинес (6-я минута), Анж-Йоан Бонни (38), Федерико Димарко (55) и Николо Барелла (57). В концовке гости отквитали один мяч после удара Федерико Бонаццоли (87). Итоговый счет — 4:1 в пользу миланцев.
После этого матча «Интер» вошел в группу из четырех команд, лидирующих в таблице Серии А (12 очков), «Кремонезе» занимает 6−8-е места (9 баллов).
Футбол, Италия, 6-й тур
4.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Кристиан Киву
Давиде Никола
Голы
Интер
Лаутаро Мартинес
(Анж-Йоан Бонни)
6′
Анж-Йоан Бонни
(Федерико Димарко)
38′
Федерико Димарко
(Анж-Йоан Бонни)
55′
Николо Барелла
(Анж-Йоан Бонни)
57′
Кремонезе
Федерико Бонаццоли
(Яри Вандепутте)
87′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
25
Мануэль Аканджи
6
Стефан де Врей
32
Федерико Димарко
23
Николо Барелла
16
Давиде Фраттези
95
Алессандро Бастони
61′
30
Карлос Аугусту
2
Дензел Дюмфрис
53′
11
Луис Энрике
22
Генрих Мхитарян
75′
8
Петар Сучич
84′
10
Лаутаро Мартинес
75′
17
Анди Диуф
14
Анж-Йоан Бонни
61′
94
Франческо Эспозито
Кремонезе
16
Марко Сильвестри
15
Маттео Бьянкетти
6
Федерико Баскиротто
3
Джузеппе Пеццелла
86′
38
Варрен Бондо
33
Альберто Грасси
23
Федерико Чеккерини
58′
30
Микаил Файе
22
Романо Флориани
74′
4
Томмазо Барбьери
20
Франко Васкес
58′
10
Джейми Варди
11
Деннис Йонсен
46′
27
Яри Вандепутте
99
Антонио Санабрия
57′
90
Федерико Бонаццоли
Статистика
Интер
Кремонезе
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
27
3
Удары в створ
9
2
Угловые
13
1
Фолы
9
8
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Эрманно Феличани
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти