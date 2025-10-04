Гол Лаутаро помог «Интеру» разгромить «Кремонезе» в матче Серии А

В составе «нерадзурри» забитыми голами отметились Лаутаро Мартинес (6-я минута), Анж-Йоан Бонни (38), Федерико Димарко (55) и Николо Барелла (57). В концовке гости отквитали один мяч после удара Федерико Бонаццоли (87). Итоговый счет — 4:1 в пользу миланцев.