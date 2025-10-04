Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Брест
0
:
Нант
0
Все коэффициенты
П1
5.22
X
1.55
П2
9.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо
3
:
Локомотив
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
10.25
П2
1.25
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.47
П2
3.43
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.25
П2
7.20
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.82
П2
2.06
Футбол. Первая лига
05.10
СКА-Хабаровск
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.27
П2
4.05
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Марсель
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Зенит
1
П1
X
П2

«Челси» обыграл «Ливерпуль» в матче чемпионата Англии

«Челси» обыграл «Ливерпуль» в матче седьмого тура чемпионата Англии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Лондонский «Челси» обыграл «Ливерпуль» в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе «Челси» голами отметились Мойзес Кайседо (14-я минута) и Эстевао (90+6). У гостей отличился Коди Гакпо (63). Из-за травм по ходу второго тайма были заменены защитники «Челси» Бенуа Бадьяшиль и Джош Ачимпонг. После второго забитого «Челси» мяча красную карточку получил главный тренер «синих» Энцо Мареска.

Голевую передачу на Гакпо отдал Александер Исак, совершив свое первое результативное действие в текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ). Швед перешел в «Ливерпуль» 1 сентября за рекордные для английского футбола 125 миллионов фунтов стерлингов (около 145 млн евро). Также этот матч стал дебютным в чемпионате Англии для грузинского вратаря «Ливерпуля» Гиорги Мамардашвили.

Мерсисайдский клуб потерпел третье поражение подряд. «Ливерпуль» не может обыграть «Челси» на «Стэмфорд Бридж» в Английской премьер-лиге (АПЛ) с сентября 2020 года. Тогда «красные» победили со счетом 2:0.

Команда Арне Слота с 15 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Челси», набрав 11 баллов, поднялся на шестую строчку и прервал трехматчевую серию без побед в чемпионате страны.

В следующем туре «Ливерпуль» 19 октября примет «Манчестер Юнайтед», подопечные Марески днем ранее сыграют в гостях с «Ноттингем Форест».

Челси
2:1
Первый тайм: 1:0
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 7
4.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge
Главные тренеры
Энцо Мареска
Арне Слот
Голы
Челси
Мойсес Кайседо
14′
Эстеван
90+5′
Ливерпуль
Коди Гакпо
63′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
24
Рис Джеймс
3
Марк Кукурелья
8
Энцо Фернандес
27
Мало Гюсто
25
Мойсес Кайседо
7
Педру Нету
75′
11
Джейми Гиттенс
49
Алехандро Гарначо
75′
38
Марк Гиу
20
Жоао Педро
75′
41
Эстеван
34
Джош Ачимпонг
68′
21
Йоррел Хато
5
Бенуа Бадиашиле
55′
45
Ромео Лавиа
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
11
Мохамед Салах
18
Коди Гакпо
8
Доминик Собослаи
79′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
12
Конор Брэдли
34′
46′
7
Флориан Вирц
6
Милош Керкез
55′
26
Эндрю Робертсон
9
Александер Исак
74′
22
Юго Экитике
5
Ибраима Конате
56′
17
Кертис Джонс
10
Алексис Макаллистер
86′
3
Ватару Эндо
Статистика
Челси
Ливерпуль
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
12
12
Удары в створ
6
2
Угловые
7
2
Фолы
10
8
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти