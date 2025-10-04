«Челси» обыграл «Ливерпуль» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Лондонский «Челси» обыграл «Ливерпуль» в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе «Челси» голами отметились Мойзес Кайседо (14-я минута) и Эстевао (90+6). У гостей отличился Коди Гакпо (63). Из-за травм по ходу второго тайма были заменены защитники «Челси» Бенуа Бадьяшиль и Джош Ачимпонг. После второго забитого «Челси» мяча красную карточку получил главный тренер «синих» Энцо Мареска.
Голевую передачу на Гакпо отдал Александер Исак, совершив свое первое результативное действие в текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ). Швед перешел в «Ливерпуль» 1 сентября за рекордные для английского футбола 125 миллионов фунтов стерлингов (около 145 млн евро). Также этот матч стал дебютным в чемпионате Англии для грузинского вратаря «Ливерпуля» Гиорги Мамардашвили.
Мерсисайдский клуб потерпел третье поражение подряд. «Ливерпуль» не может обыграть «Челси» на «Стэмфорд Бридж» в Английской премьер-лиге (АПЛ) с сентября 2020 года. Тогда «красные» победили со счетом 2:0.
Команда Арне Слота с 15 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Челси», набрав 11 баллов, поднялся на шестую строчку и прервал трехматчевую серию без побед в чемпионате страны.
В следующем туре «Ливерпуль» 19 октября примет «Манчестер Юнайтед», подопечные Марески днем ранее сыграют в гостях с «Ноттингем Форест».
