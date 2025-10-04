Третье поражение «Ливерпуля» подряд — команда Слота посыпалась? Молодой Эставао начинает покорять Англию

Обе команды с первых минут сделали ставку на прессинг и быстрые атаки. Старались играть на ошибках соперника и провоцировать его, моментально перестраивались. Но разница в том, что футболистам из Лондона эти ошибки провоцировать удавалось гораздо чаще. «Челси» в первом тайме смотрелся активнее, за что был вознагражден голом Мойсеса Кайседо. Эквадорец нанес точный удар после того, как освободился от опорника и, обработав мяч, направил его в дальний угол ворот. Это уже третий гол полузащитника в текущем розыгрыше АПЛ, больше, чем за два предыдущих сезона.