Третье поражение «Ливерпуля» подряд — команда Слота посыпалась? Молодой Эставао начинает покорять Англию

Без Палмера и Алиссона
К центральному матчу седьмого тура АПЛ «Челси» и «Ливерпуль» подошли, мягко говоря, не в самой оптимальной форме. Лондонцев, казалось, лихорадило серьезнее, восьмая строчка по итогам шести туров — не то, чего ждали от победителя клубного чемпионата мира. Синие хорошо стартовали, но в сентябре стали все чаще терять очки — ничья с «Брентфордом», затем поражения от «МЮ» и «Брайтона». Основная причина неудач — травмы. У «Челси» в лазарете сразу семь важных игроков, в том числе главная звезда Коул Палмер, защитники Адарабиойо, Колвилл, Фофана и Андрей Сантос.
Также на результатах сказалась еще одна новая «фишка» команды Энцо Марески — удаления. Игроки синих получили три красные карточки в четырех последних матчах. На данный момент дисквалификацию отбывает Трево Чалоба.
Хотя мерсисайдцы и лидировали в турнирной таблице, вопросы к ним копились, особенно после поражения от «Кристал Пэлас». Тогда пропустили в самой концовке, а посреди недели не смогли справиться с крепким центром поля «Галатасарая» в Лиге чемпионов и уступили. Основной состав тоже не обошелся без потерь: впервые в АПЛ Георгий Мамардашвили заменил в воротах Алисона Беккера.
Слабый тайм «Ливерпуля» и эффектная развязка
Обе команды с первых минут сделали ставку на прессинг и быстрые атаки. Старались играть на ошибках соперника и провоцировать его, моментально перестраивались. Но разница в том, что футболистам из Лондона эти ошибки провоцировать удавалось гораздо чаще. «Челси» в первом тайме смотрелся активнее, за что был вознагражден голом Мойсеса Кайседо. Эквадорец нанес точный удар после того, как освободился от опорника и, обработав мяч, направил его в дальний угол ворот. Это уже третий гол полузащитника в текущем розыгрыше АПЛ, больше, чем за два предыдущих сезона.
«Ливерпуль» же часто буксовал в центре поля и за первую половину встречи сподобился лишь на один момент, когда Гакпо нашел пасом Собослаи, но попытку венгра заблокировал защитник. В остальном — провал, ни одного удара в створ.
Арне Слоту пришлось проводить тактическую замену уже в перерыве: Вирц вместо Брэдли, переход на схему с тремя защитниками. А буквально через десять минут — еще две: Джонс и Робертсон были призваны добавить динамики. Наконец-то начало что-то получаться у ворот Санчеса. Уже в начале второго тайма Салах после очередного прохода Гакпо и скидки Вирца выцеливал дальний угол, чуть позже издали прицеливался Гравенберх.
Ну, а на 63-й минуте неугомонный Коди уже замыкал сам. Точнее, добивал после скидки Исака. «Ливерпуль» качественно прибавил после перерыва, Слоту явно удалось взбодрить своих ребят. «Челси» же продолжал наскоки через фланги, свежести добавила тройная замена Марески и конкретно Гиттенс с Эстевао, которые включали свои скорость и дриблинг.
Особенно запомнился бразилец, который совсем разбушевался в добавленное время. На 90+1-й минуте подал точно на голову Энцо Фернандесу, который угодил в каркас, а на 90+6-й на пару с Кукурельей соорудил победный гол, красиво сыграв на паузе. Есть первый гол таланта в футболке «Челси»! Ну, а «Ливерпуль» проигрывает в концовке, хотя в этом сезоне приучил нас, что зачастую забирает их сам.
Статусная победа помогла лондонцам подняться на шестое место, но сейчас это условности — до опустившегося на вторую строчку «Ливерпуля» всего четыре очка, так что глобальные выводы делать рано.
Историческая победа и удаление Марески
Впервые с 2014 года «Челси» обыграл «Ливерпуль» два раза подряд, в прошлый раз такое удавалось еще под руководством Жозе Моуринью. Но важность скорее не в цифрах, а в плане эмоционального подъема. Мареска так праздновал гол Эстевао, что получил вторую желтую за то, что покинул пределы технической зоны. А ведь недавно сам рассуждал о необязательных удалениях.
Учитывая новые травмы, «Челси» будет непросто в октябре, однако команда доказала способность перестраиваться по ходу игры и биться до последнего. Следующий матч после перерыва на сборные лондонцы проведут в гостях у «Ноттингем Форест» 18 октября, а затем примут на «Стэмфорд Бридж» «Аякс» в рамках Лиги чемпионов.
Ну, а «Ливерпулю» нужно исправляться. Он показывал хорошую игру, но слишком много ошибался, особенно в обороне. Не хватает и тонких решений в финальной трети. Исправиться красные смогут 19 октября в матче против «Манчестер Юнайтед», этап большой проверки чемпионских амбиций продолжается.
Автор: Максим Слекишин
Энцо Мареска
Арне Слот
Мойсес Кайседо
(Мало Гюсто)
14′
Эстеван
(Марк Кукурелья)
90+5′
Коди Гакпо
(Александер Исак)
63′
1
Роберт Санчес
24
Рис Джеймс
3
Марк Кукурелья
8
Энцо Фернандес
27
Мало Гюсто
25
Мойсес Кайседо
7
Педру Нету
75′
11
Джейми Гиттенс
49
Алехандро Гарначо
75′
41
Эстеван
20
Жоао Педро
74′
38
Марк Гиу
34
Джош Ачимпонг
68′
21
Йоррел Хато
5
Бенуа Бадиашиле
55′
45
Ромео Лавиа
25
Георгий Мамардашвили
11
Мохамед Салах
18
Коди Гакпо
8
Доминик Собослаи
79′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
12
Конор Брэдли
34′
46′
7
Флориан Вирц
6
Милош Керкез
55′
26
Эндрю Робертсон
9
Александер Исак
74′
22
Юго Экитике
5
Ибраима Конате
56′
17
Кертис Джонс
10
Алексис Макаллистер
86′
3
Ватару Эндо
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти