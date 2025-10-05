Винисиус и Мбаппе вернули «Реалу» лидерство, победа «МЮ» отменила отставку Аморима, у Кейна новый рекорд в «Баварии»

Англия: «Арсенал» выиграл дерби
«Тоттенхэм» поймал свой шанс в контратаке, а первый в сезоне гол Телю помог забить рикошет от ноги Стрейка. Это явно смутило голкипера, и мяч влетел в ближний верхний угол. Только, добившись успеха, «шпоры» ослабили хватку и позволили «Лидсу» отыграться до перерыва. Причем Викарио было обидно не меньше, чем его коллеге по амплуа, потому что итальянец вытащил сложнейший удар Аронсона, однако мяч отлетел к сравнявшему счет Окафору. Сделавший себе имя в «Зальцбурге» форвард сборной Швейцарии не смог найти себя в Италии, выступая за «Милан» и на правах аренды в «Наполи», но переезд в Англию может дать его карьере второе дыхание. Только успеха Окафора оказалось недостаточно. Еще один рикошет — после смещения в центр и удара в ближний угол Кудуса — стоил «Лидсу» первого более чем за год домашнего поражения. Точнее, ключевым все же стал сейв Викарио в добавленное арбитром время. «Тоттенхэм» по-прежнему рядом с лидерами.
«Вест Хэм», который ранее уволил Грэма Поттера, — главный неудачник лондонских дерби. Ни одна столичная команда не проигрывала землякам столь часто, а неудача на «Эмирейтс» стала для «молотобойцев» 135-й по счету. Причем первым гостей к ней приблизил их бывший игрок Райс, который с подбора вогнал мяч в сетку из центра штрафной. А точку в игре поставил набирающий обороты после травмы Сака, для которого субботний матч стал 200-м в АПЛ. До Букайо данный юбилей забитым голом в «Арсенале» отмечал только Тьерри Анри. Еще одна круглая цифра 24-летнего футболиста — 100 (55+45) результативных действий в английском чемпионате. В более молодом возрасте таких показателей у «канониров» добивался только Сеск Фабрегас.
Перед игрой на «Олд Траффорд» обсуждалась тема возможной отставки Рубена Аморима, который, по слухам, для сохранения работы обязан был в своем 50-м матче во главе «МЮ» обыгрывать сенсационно начавший сезон «Сандерленд». Выходцы из чемпионшипа давно не были настолько по-хорошему наглыми, только «красные дьяволы» как раз с такими оппонентами играют удачно в любые времена. Текущая серия без поражений от добившихся повышения в классе достигла уже 25 матчей (+22=3). Важным оказался быстрый гол Маунта, который в штрафной принял передачу Мбемо с фланга и вторым касанием отправил мяч в сетку. Настоящий шедевр мог исполнить Бруну Фернандеш, однако его удар с места перевел в перекладину голкипер. Это, впрочем, лишь отсрочило второе взятие ворот отличившегося после углового Шешко. В кои-то веки в красной части Манчестера все спокойно, и выяснилось, что у «МЮ» три подряд домашних победы в АПЛ, чего не случалось с весны 2023 года.
Испания: Микаутадзе забил на «Сантьяго Бернабеу»
Разгром «Кайрата» в ЛЧ — не тот результат, который можно рассматривать как реабилитацию после разгромного поражения в мадридском дерби. А вот встреча с занимавшим третье место «Вильярреалом» — совсем другое дело. Причем при положительном результате «подводники» могли обойти «Реал» в таблице. Статус главного матча тура при таком раскладе не оспаривается.
Марселино Тораль ожидаемо настроил свою команду на игру вторым номером, что, правда, не спасало от агрессивного прессинга в исполнении сливочных. По моментам первый тайм точно остался за Мадридом, но подводила реализация. Как в эпизоде, когда Мбаппе вывел на убойную позицию Мастантуоно, и гостей спасла подставленная нога Ренату Вейги. А потом гости едва не поймали свой шанс в контратаке. Хейсен с Эдером Милитао не удержали умчавшегося к воротам Олувасейи, однако тот не сумел перехитрить великолепного Куртуа.
По такой игре начавшие матч на скамейке запасных Микаутадзе и Пепе выглядели секретным оружием «Вильярреала». Только спустя несколько минут после появления этого грозного тандема на поле «Реал» забил, а Винисиусу Жуниору после паса Мбаппе помог рикошет от защитника. Мяч в итоге резко завернул в ближний угол, а еще раз бразильцу повезло при исполнении пенальти. Удар получился откровенно плохим, Арнау Тенас угадал направление, однако мяч проскочил в сетку под вратарем. Зато кипер дважды спас после атак Беллингема и оставил гостям шансы на спасение, которые выросли после классного дальнего удара Микаутадзе.
Вниз же акции гостей пошли после второй желтой карточки Моуриньо, а лишнего «Реал» разыграл быстро. Ключевым действием в атаке, где Мбаппе забил с передачи Браима Диаса, стал отбор Беллингема около чужой штрафной. Главный вопрос — насколько серьезно повреждение Килиана, которого через пару минут пришлось менять на Родриго. Обнадеживает, что сильно морщившийся от боли француз самостоятельно покинул поле и довольно быстро ушел в раздевалку. Ну, а «Реал» до воскресного матча «Барсы» вернулся на первое место.
Италия: бенефис Бонни
«Интер» словно не заметил «Кремонезе», который начал сезон с сенсационной гостевой победы над «Миланом», но был разгромлен во время второго визита на «Сан-Сиро». Понятно, что на первом плане всегда признанные звезды. Тот же Лаутаро Мартинес, который забил в двух матчах подряд впервые с января и теперь со 158 голами делит пятое место в списке лучших снайперов в истории нерадзурри со звездой 20-х годов прошлого века Луиджи Чевенини. Однако данное событие выглядит даже буднично из-за блестящей игры Бонни, которого Кристиан Киву впервые включил в стартовый состав. Купленный летом у «Пармы» 21-летний француз оказался причастен ко всем голевым атакам хозяев и записал на свой счет три результативных передачи. В том числе — под самый красивый гол, который дальним ударом забил Димарко. А лучшим признанием заслуг Бонни стали аплодисменты благодарности от такого умного игрока, как Барелла.
Германия: ничья в пользу лидера
Битва преследователей «Баварии» началась с быстрого гола «Лейпцига», который разыграл стандарт, и Уэдраого головой сбросил мяч расстрелявшему ворота Баумгартнеру. Но к середине первого тайма «Боруссия» пришла в себя, а Гирасси откатил мяч оказавшемуся в центре штрафной защитнику Яну Коуту. На второй сезон в бундеслиге он все ближе к своей версии времен «Жироны», когда его вызывали в сборную Бразилии. Однако после заявки на сверхрезультативную игру продолжения не последовало, а ничья на «Сигнал Идуна Парк» стала подарком «Баварии».
«Байер» все еще борется с тяжелым наследием Эрика тен Хага и перестраивается на футбол Каспера Юльманна. Отсюда нестабильность и гарантированный объем работы для голкипера Флеккена, которому в субботу тоже пришлось выручать. Однако в середине первого тайма леверкузенцы провели встречную атаку в лучших традициях Хаби Алонсо, и Лукас Васкес от линии поля выдал пас набегавшему из глубины Поку. А еще одна брешь в берлинской стене обнаружилась из-за грубой ошибки голкипера «Униона» Реннова. Датчанин выдал пас на ногу забившему в пустые ворота Кофане. «Аспириновые» уже в топ-4, а ложкой дегтя для них стала травма покинувшего поле на носилках Гримальдо. Испанец получил удар в голову.
От игры первой и четвертой команд чемпионата ждали большего в плане уровня сопротивления со стороны умеющего удивлять «Айнтрахта». Возможно, все было бы иначе, не отмени судьи гол «орлов» при счете 0:1 из-за того, что в начальной стадии атаки мяч попал в руку Доана. Тогда казалось, что хозяева пришли в себя, пропустив от Диаса уже на 1-й минуте. Но когда игра возобновилась, свое слово сказал Кейн, с дальней дистанции выстреливший впритирку со штангой. Харри продолжает переписывать книгу рекордов бундеслиги, так как никто прежде не забивал за семь туров 11 мячей. Ну, а Венсан Компани сделал то, что не удавалось его знаменитым предшественникам. А именно — начал сезон с 10 побед с учетом всех турниров. В таблице же «Бавария» оторвалась от Дортмунда на четыре очка.
Франция: «Марсель» первый, у Де Дзерби — рекорд
Как минимум до воскресенья, когда свои матчи проведут «ПСЖ», «Лион» и «Монако», лидером французского чемпионата будет «Марсель». В гостях у «Метца» провансальцы после безголевого первого тайма устроили полноценный штурм, который начался с попаданием Гринвуда в перекладину, а продолжился голом Игора Пайшао. Отличившийся в середине недели в ЛЧ бразилец поставил вратаря в тупик при помощи рикошета. Развил успех дальний удар О’Райлли, который потом еще и вывел на идеальную позицию добившего хозяев Гуири. В чем «Марсель» безоговорочный лидер, так это по результативным матчам в календарном году. Игр с тремя и более забитыми мячами набралось уже тринадцать, а сделавший провансальцев яркой командой Роберто Де Дзерби — новый рекордсмен клуба. У него самый высокий процент побед среди тренеров, у которых не менее 30 матчей (61). После субботнего успеха итальянец превзошел легендарного Раймона Гуталса, с которым в 1993 году была выиграна Лига чемпионов.
Статистика дня
2-м после Мориса Стейна тренером, под началом которого за последние десять лет «Аякс» пропускал три и более мячей в нескольких матчах подряд, стал Джон Хейтинга.
3 гола в семи турах АПЛ забил полузащитник «Челси» Кайседо. Это на один больше, чем в 73 матчах эквадорца в двух предыдущих чемпионатах.
6-м французом, сыгравшим за «Реал» 100 матчей в ла лиге, стал полузащитник Тшуамени. Вне конкуренции выходивший на поле 439 раз Бензема.
9 матчей «Бешикташ» не может выиграть гостевое дерби с «Галатасараем». Это всего на игру меньше худшей серии «орлов», которая длилась с 1963 по 1972 год.
19 ударов (6 в створ) нанесла «Валенсия», но все равно проиграла «Жироне» (4 удара). Таких казусов с «летучими мышами» в выездных матчах ла лиги не случалось более одиннадцати лет.
102:03 — цифры на секундомере, когда полузащитник Катальди стал автором самого позднего гола «Лацио» в серии А. Этот мяч спас римлян во встрече с «Торино» (3:3).
Автор: Андрей Кузичев