Винисиус и Мбаппе вернули «Реалу» лидерство, победа «МЮ» отменила отставку Аморима, у Кейна новый рекорд в «Баварии»

«Тоттенхэм» поймал свой шанс в контратаке, а первый в сезоне гол Телю помог забить рикошет от ноги Стрейка. Это явно смутило голкипера, и мяч влетел в ближний верхний угол. Только, добившись успеха, «шпоры» ослабили хватку и позволили «Лидсу» отыграться до перерыва. Причем Викарио было обидно не меньше, чем его коллеге по амплуа, потому что итальянец вытащил сложнейший удар Аронсона, однако мяч отлетел к сравнявшему счет Окафору. Сделавший себе имя в «Зальцбурге» форвард сборной Швейцарии не смог найти себя в Италии, выступая за «Милан» и на правах аренды в «Наполи», но переезд в Англию может дать его карьере второе дыхание. Только успеха Окафора оказалось недостаточно. Еще один рикошет — после смещения в центр и удара в ближний угол Кудуса — стоил «Лидсу» первого более чем за год домашнего поражения. Точнее, ключевым все же стал сейв Викарио в добавленное арбитром время. «Тоттенхэм» по-прежнему рядом с лидерами.