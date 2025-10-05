«Кайрат» забил 4 гола за тайм и отобрал лидерство у «Астаны» в КПЛ

На 9-й минуте 17-летний форврад Дастан Сатпаев реализовал пенальти, открыв счёт в пользу алматинцев. Спустя 11 минут преимущество удвоил португалец Жоржиньо, а на 35-й минуте он оформил дубль, доведя счёт до разгромного. Точку в первой половине поставил бразилец Эдмилсон Сантос, забив четвёртый мяч на 43-й минуте.