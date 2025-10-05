«Кайрат» забил 4 гола за тайм и отобрал лидерство у «Астаны» в КПЛ

Судьба встречи фактически была решена уже в первом тайме, когда хозяева оформили четыре безответных мяча.
На 9-й минуте 17-летний форврад Дастан Сатпаев реализовал пенальти, открыв счёт в пользу алматинцев. Спустя 11 минут преимущество удвоил португалец Жоржиньо, а на 35-й минуте он оформил дубль, доведя счёт до разгромного. Точку в первой половине поставил бразилец Эдмилсон Сантос, забив четвёртый мяч на 43-й минуте.
Точку в матче поставил Азамат Туякбаев, забивший на 90-й минуте — 5:0.
После этого успеха подопечные Рафаэля Уразбахтина набирают 55 очков и выходят на первую строчку турнирной таблицы, обгоняя «Астану» (53). «Жетысу» под руководством Самата Смакова остаётся с 21 баллом и опускается на 11-е место.