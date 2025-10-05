«Кайрат» забил 4 гола за тайм и отобрал лидерство у «Астаны» в КПЛ

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА
3
:
Спартак
1
Все коэффициенты
П1
1.18
X
15.00
П2
50.00
Футбол. Германия
1-й тайм
Штутгарт
0
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.50
П2
8.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Болонья
3
:
Пиза
0
Все коэффициенты
П1
1.27
X
22.00
П2
100.00
Футбол. Италия
перерыв
Фиорентина
1
:
Рома
2
Все коэффициенты
П1
11.50
X
4.05
П2
1.40
Футбол. Англия
2-й тайм
Астон Вилла
1
:
Бернли
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.03
П2
21.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Ноттингем Форест
0
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.05
П2
6.53
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
1
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.50
П2
5.53
Футбол. Франция
2-й тайм
Лион
1
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
1.34
X
4.80
П2
14.00
Футбол. Первая лига
перерыв
Торпедо
1
:
Черноморец
2
Все коэффициенты
П1
7.70
X
3.50
П2
1.60
Футбол. Испания
17:15
Севилья
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.79
X
5.02
П2
1.52
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.43
X
3.15
П2
2.30
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.55
П2
2.36
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.07
П2
4.00
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.81
П2
4.90
Футбол. Англия
18:30
Брентфорд
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.25
X
4.50
П2
1.62
Футбол. Германия
18:30
Гамбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.70
П2
2.18
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.00
П2
10.00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.36
П2
5.06
Футбол. Испания
19:30
Эспаньол
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.47
П2
2.72
Футбол. Испания
19:30
Реал Сосьедад
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.45
П2
3.66
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.44
П2
2.81
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.25
П2
2.80
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.00
П2
1.84
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.90
П2
1.79
Футбол. Испания
завершен
Алавес
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
3
:
Шинник
1
П1
X
П2

«Кайрат» забил 4 гола за тайм и отобрал лидерство у «Астаны» в КПЛ

Алматинский «Кайрат» одержал уверенную домашнюю победу над талдыкорганским «Жетысу» в матче 24-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) — 5:0, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Судьба встречи фактически была решена уже в первом тайме, когда хозяева оформили четыре безответных мяча.

На 9-й минуте 17-летний форврад Дастан Сатпаев реализовал пенальти, открыв счёт в пользу алматинцев. Спустя 11 минут преимущество удвоил португалец Жоржиньо, а на 35-й минуте он оформил дубль, доведя счёт до разгромного. Точку в первой половине поставил бразилец Эдмилсон Сантос, забив четвёртый мяч на 43-й минуте.

Точку в матче поставил Азамат Туякбаев, забивший на 90-й минуте — 5:0.

После этого успеха подопечные Рафаэля Уразбахтина набирают 55 очков и выходят на первую строчку турнирной таблицы, обгоняя «Астану» (53). «Жетысу» под руководством Самата Смакова остаётся с 21 баллом и опускается на 11-е место.