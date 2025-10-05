Смаков назвал виноватого в поражении «Кайрату» 0:5

Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Брентфорд
0
:
Манчестер Сити
1
Все коэффициенты
П1
14.00
X
6.53
П2
1.23
Футбол. Германия
1-й тайм
Гамбург
2
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.20
П2
8.75
Футбол. Франция
1-й тайм
Гавр
0
:
Ренн
2
Все коэффициенты
П1
31.00
X
8.75
П2
1.12
Футбол. Франция
1-й тайм
Монако
0
:
Ницца
1
Все коэффициенты
П1
4.22
X
3.62
П2
1.97
Футбол. Франция
1-й тайм
Страсбур
0
:
Анже
0
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.00
П2
6.10
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Нефтехимик
0
:
Ротор
0
Все коэффициенты
П1
4.00
X
2.12
П2
3.10
Футбол. Испания
2-й тайм
Севилья
2
:
Барселона
1
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.20
П2
5.50
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.01
П2
8.50
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.35
П2
5.06
Футбол. Испания
19:30
Эспаньол
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.45
П2
2.81
Футбол. Испания
19:30
Реал Сосьедад
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.47
П2
3.60
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.44
П2
2.81
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.25
П2
2.75
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.00
П2
1.85
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.93
П2
1.77
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
4
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Черноморец
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
3
:
Шинник
1
П1
X
П2

Смаков назвал виноватого в поражении «Кайрату» 0:5

Главный тренер талдыкорганского «Жетысу» Самат Смаков высказался о поражении алматинскому «Кайрату» в рамках 24-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) — 0:5, передают Vesti.kz. «Кайрат» забил 4 гола за тайм и отобрал лидерство у «Астаны» в КПЛ.

Источник: Соцсети

— Тяжело что-то говорить после такого матча. Беру поражение на себя — в первом тайме мы полностью провалились. Тактически это мой просчёт, начиная с выбранной схемы. Из-за этого возникли грубые ошибки в обороне, не считая пенальти. Такое ощущение, будто наши защитники впервые вышли на поле. Возможно, кто-то переволновался, может, испугался давления трибун.

Перед игрой я говорил: если кто-то боится, давайте не выйдем, получим 0:3, но не будем позориться. Потому что страх одного передаётся всей команде. Сегодня нам разорвали наше одно место — как будто на поле вышли ребята из футбольных центров, — сказал Смаков на послематчевой пресс-конференции.

Эта победа позволила «Кайрату» набрать 55 очков и выйти на первую строчку турнирной таблицы, обойдя «Астану» (53 очка). В свою очередь, «Жетысу» под руководством Самата Смакова остался с 21 баллом и опустился на 11-е место.

Кайрат
5:0
Первый тайм: 0:0
Жетысу
Футбол, Казахстан, 24-й тур
5.10.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Дмитрий Огай
