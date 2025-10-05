Смаков назвал виноватого в поражении «Кайрату» 0:5

— Тяжело что-то говорить после такого матча. Беру поражение на себя — в первом тайме мы полностью провалились. Тактически это мой просчёт, начиная с выбранной схемы. Из-за этого возникли грубые ошибки в обороне, не считая пенальти. Такое ощущение, будто наши защитники впервые вышли на поле. Возможно, кто-то переволновался, может, испугался давления трибун.
Перед игрой я говорил: если кто-то боится, давайте не выйдем, получим 0:3, но не будем позориться. Потому что страх одного передаётся всей команде. Сегодня нам разорвали наше одно место — как будто на поле вышли ребята из футбольных центров, — сказал Смаков на послематчевой пресс-конференции.
Эта победа позволила «Кайрату» набрать 55 очков и выйти на первую строчку турнирной таблицы, обойдя «Астану» (53 очка). В свою очередь, «Жетысу» под руководством Самата Смакова остался с 21 баллом и опустился на 11-е место.
Рафаэль Уразбахтин
Дмитрий Огай
