«Рома» победила «Фиорентину» и закрепилась в лидерах Серии А

«Рома» набрала 15 очков и вышла на промежуточное первое место в таблице. «Фиорентина» с 3 баллами занимает 17-ю строчку. В следующем туре «Фиорентна» 19 октября на выезде сыграет с «Миланом», а «Рома» днем ранее примет «Интер».