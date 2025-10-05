«Рома» победила «Фиорентину» и закрепилась в лидерах Серии А

Встреча во Флоренции завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Джана Пьеро Гасперини. На гол Мойзе Кина римляне ответили точными ударами Матиаса Соуле и Бриана Кристанте.
«Рома» набрала 15 очков и вышла на промежуточное первое место в таблице. «Фиорентина» с 3 баллами занимает 17-ю строчку. В следующем туре «Фиорентна» 19 октября на выезде сыграет с «Миланом», а «Рома» днем ранее примет «Интер».
В другом матче 6-го тура «Болонья» на своем поле разгромила «Пизу» со счетом 4:0. Голами отметились Николо Камбьяги, Никола Моро, Риккардо Орсолини и Йенс Одгор. С 36-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления полузащитника Идриссы Туре.
Футбол, Италия, 6-й тур
5.10.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Artemio Franchi
Главные тренеры
Стефано Пиоли
Джанпьеро Гасперини
Голы
Фиорентина
Мойзе Кин
(Ханс Николусси Кавилья)
14′
Рома
Матиас Соуле
(Артем Довбик)
22′
Брайан Кристанте
(Матиас Соуле)
30′
Составы команд
Фиорентина
43
Давид де Хеа
5
Марин Понграчич
6
Лука Раньери
21
Робин Гозенс
20
Мойзе Кин
14
Ханс Николусси Кавилья
18
Пабло Мари
70′
75′
15
Пьетро Комуццо
2
Додо
81′
29
Никколо Фортини
8
Роландо Мандрагора
75′
9
Эдин Джеко
22
Джакопо Фаццини
67′
27
Чер Ндур
10
Альберт Гудмундссон
43′
46′
91
Роберто Пикколи
Рома
99
Миле Свилар
19
Зеки Челик
5
Эван Н`Дика
23
Джанлука Манчини
4
Брайан Кристанте
3′
17
Ману Коне
43
Уэсли Винисиус
68′
81′
24
Ян Циолковски
12
Константинос Цимикас
65′
68′
2
Девайн Ренч
9
Артем Довбик
59′
7
Лоренцо Пеллегрини
18
Матиас Соуле
81′
8
Нейл Эль-Айнауи
35
Томмазо Бальданци
59′
21
Пауло Дибала
Статистика
Фиорентина
Рома
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
11
8
Удары в створ
3
3
Угловые
3
4
Фолы
19
21
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Андреа Коломбо
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти