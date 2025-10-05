Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Брентфорд
0
:
Манчестер Сити
1
П1
14.00
X
6.53
П2
1.23
Футбол. Германия
1-й тайм
Гамбург
2
:
Майнц
0
П1
1.32
X
6.20
П2
8.75
Футбол. Франция
1-й тайм
Гавр
0
:
Ренн
2
П1
31.00
X
8.75
П2
1.12
Футбол. Франция
1-й тайм
Монако
0
:
Ницца
1
П1
4.22
X
3.62
П2
1.97
Футбол. Франция
1-й тайм
Страсбур
0
:
Анже
0
П1
1.82
X
3.00
П2
6.10
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Нефтехимик
0
:
Ротор
0
П1
4.00
X
2.12
П2
3.10
Футбол. Испания
2-й тайм
Севилья
2
:
Барселона
1
П1
1.83
X
3.20
П2
5.50
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Дженоа
П1
1.50
X
4.01
П2
8.50
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
:
Динамо Мх
П1
1.84
X
3.35
П2
5.06
Футбол. Испания
19:30
Эспаньол
:
Бетис
П1
2.61
X
3.45
П2
2.81
Футбол. Испания
19:30
Реал Сосьедад
:
Райо Вальекано
П1
2.15
X
3.47
П2
3.60
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Фрайбург
П1
2.61
X
3.44
П2
2.81
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Милан
П1
2.80
X
3.25
П2
2.75
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
ПСЖ
П1
4.30
X
4.00
П2
1.85
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Атлетико
П1
4.80
X
3.93
П2
1.77
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Спартак
2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Хайденхайм
0
Футбол. Италия
завершен
Болонья
4
:
Пиза
0
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Рома
2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Бернли
1
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Кристал Пэлас
1
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Ноттингем Форест
0
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Брайтон
1
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Тулуза
2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Черноморец
4
Футбол. Испания
завершен
Алавес
3
:
Эльче
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Пари Нижний Новгород
1
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Кальяри
1
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Арсенал
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Ростов
1
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
3
:
Шинник
1
«Рома» победила «Фиорентину» и закрепилась в лидерах Серии А

Футболисты «Ромы» одержали волевую победу над «Фиорентиной» в 6-м туре чемпионата Италии.

Источник: Getty Images

Встреча во Флоренции завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Джана Пьеро Гасперини. На гол Мойзе Кина римляне ответили точными ударами Матиаса Соуле и Бриана Кристанте.

«Рома» набрала 15 очков и вышла на промежуточное первое место в таблице. «Фиорентина» с 3 баллами занимает 17-ю строчку. В следующем туре «Фиорентна» 19 октября на выезде сыграет с «Миланом», а «Рома» днем ранее примет «Интер».

В другом матче 6-го тура «Болонья» на своем поле разгромила «Пизу» со счетом 4:0. Голами отметились Николо Камбьяги, Никола Моро, Риккардо Орсолини и Йенс Одгор. С 36-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления полузащитника Идриссы Туре.

Фиорентина
2:2
Первый тайм: 1:2
Рома
Футбол, Италия, 6-й тур
5.10.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Artemio Franchi
Главные тренеры
Стефано Пиоли
Джанпьеро Гасперини
Голы
Фиорентина
Мойзе Кин
(Ханс Николусси Кавилья)
14′
Рома
Матиас Соуле
(Артем Довбик)
22′
Брайан Кристанте
(Матиас Соуле)
30′
Составы команд
Фиорентина
43
Давид де Хеа
5
Марин Понграчич
6
Лука Раньери
21
Робин Гозенс
20
Мойзе Кин
14
Ханс Николусси Кавилья
18
Пабло Мари
70′
75′
15
Пьетро Комуццо
2
Додо
81′
29
Никколо Фортини
8
Роландо Мандрагора
75′
9
Эдин Джеко
22
Джакопо Фаццини
67′
27
Чер Ндур
10
Альберт Гудмундссон
43′
46′
91
Роберто Пикколи
Рома
99
Миле Свилар
19
Зеки Челик
5
Эван Н`Дика
23
Джанлука Манчини
4
Брайан Кристанте
3′
17
Ману Коне
43
Уэсли Винисиус
68′
81′
24
Ян Циолковски
12
Константинос Цимикас
65′
68′
2
Девайн Ренч
9
Артем Довбик
59′
7
Лоренцо Пеллегрини
18
Матиас Соуле
81′
8
Нейл Эль-Айнауи
35
Томмазо Бальданци
59′
21
Пауло Дибала
Статистика
Фиорентина
Рома
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
11
8
Удары в створ
3
3
Угловые
3
4
Фолы
19
21
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Андреа Коломбо
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти