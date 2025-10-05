«Севилья» разгромила «Барселону», Алексис Санчес реализовал пенальти

Счет с пенальти открыл бывший форвард каталонской команды Алексис Санчес, нападающий Исаак Ромеро удвоил преимущество хозяев. В добавленное к первому тайму время отличился нападающий гостей Маркус Рэшфорд.
Во втором тайме форвард «Барсы» Роберт Левандовски не реализовал пенальти, а в концовке защитник Хосе Кармона и нападающий Акор Адамс забили третий и четвертый голы красно-белых.
«Севилья» (13 очков) поднялась на четвертое место в турнирной таблице ла лиги, «Барселона» (19) занимает вторую строчку.
Футбол, Испания, 8-й тур
5.10.2025, 17:15 (МСК UTC+3)
Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Матиас Альмейда
Ханс-Дитер Флик
Голы
Севилья
Алексис Санчес
13′
Исаак Ромеро
(Рубен Варгас)
36′
Хосе Кармона
(Люсьен Агуме)
90′
Акор Жером Адамс
(Чидера Эджуке)
90+6′
Барселона
Маркус Рэшфорд
(Педри)
45′
Нереализованные пенальти
Барселона
Роберт Левандовски
76′
Составы команд
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
2
Хосе Кармона
12
Габриэль Суасо
18
Люсьен Агуме
81′
3
Сесар Аспиликуэта
23
Маркан
20′
19
Батиста Менди
73′
14
Пеке Фернандес
90+5′
20
Джибриль Соу
61′
6
Неманья Гудель
7
Исаак Ромеро
50′
61′
9
Акор Жером Адамс
10
Алексис Санчес
90′
21
Чидера Эджуке
11
Рубен Варгас
73′
24
Аднан Янузай
74′
Барселона
25
Войцех Щенсны
23
Жюль Кунде
14
Маркус Рэшфорд
84′
20
Дани Ольмо
9
Роберт Левандовски
5
Пау Кубарси
8
Педри
35
Херард Мартин
16′
46′
3
Алехандро Бальде
7
Ферран Торрес
21′
69′
19
Руни Барджи
4
Рональд Араухо
46′
24
Эрик Гарсия
21
Френки де Йонг
38′
88′
15
Андреас Кристенсен
Статистика
Севилья
Барселона
Желтые карточки
5
4
Удары (всего)
13
17
Удары в створ
5
8
Угловые
7
6
Фолы
18
9
Офсайды
10
0
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Муньис Руис
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти