«Севилья» разгромила «Барселону», Алексис Санчес реализовал пенальти

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Эспаньол
1
:
Бетис
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.60
П2
7.79
Футбол. Испания
перерыв
Реал Сосьедад
0
:
Райо Вальекано
0
Все коэффициенты
П1
2.41
X
2.60
П2
5.02
Футбол. Италия
2-й тайм
Наполи
1
:
Дженоа
1
Все коэффициенты
П1
2.03
X
2.30
П2
12.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Балтика
1
:
Динамо Мх
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.25
П2
34.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
0
:
Манчестер Сити
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
10.50
П2
1.04
Футбол. Германия
2-й тайм
Гамбург
4
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
29.00
П2
100.00
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.44
П2
2.76
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.25
П2
2.75
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.11
П2
1.78
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.82
X
3.99
П2
1.75
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Ницца
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
4
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
4
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Черноморец
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
3
:
Шинник
1
П1
X
П2

«Севилья» разгромила «Барселону», Алексис Санчес реализовал пенальти

«Севилья» в домашнем матче 8-го тура чемпионата Испании победила «Барселону» — 4:1.

Источник: Reuters

Счет с пенальти открыл бывший форвард каталонской команды Алексис Санчес, нападающий Исаак Ромеро удвоил преимущество хозяев. В добавленное к первому тайму время отличился нападающий гостей Маркус Рэшфорд.

Во втором тайме форвард «Барсы» Роберт Левандовски не реализовал пенальти, а в концовке защитник Хосе Кармона и нападающий Акор Адамс забили третий и четвертый голы красно-белых.

«Севилья» (13 очков) поднялась на четвертое место в турнирной таблице ла лиги, «Барселона» (19) занимает вторую строчку.

Севилья
4:1
Первый тайм: 2:1
Барселона
Футбол, Испания, 8-й тур
5.10.2025, 17:15 (МСК UTC+3)
Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Матиас Альмейда
Ханс-Дитер Флик
Голы
Севилья
Алексис Санчес
13′
Исаак Ромеро
(Рубен Варгас)
36′
Хосе Кармона
(Люсьен Агуме)
90′
Акор Жером Адамс
(Чидера Эджуке)
90+6′
Барселона
Маркус Рэшфорд
(Педри)
45′
Нереализованные пенальти
Барселона
Роберт Левандовски
76′
Составы команд
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
2
Хосе Кармона
12
Габриэль Суасо
18
Люсьен Агуме
81′
3
Сесар Аспиликуэта
23
Маркан
20′
19
Батиста Менди
73′
14
Пеке Фернандес
90+5′
20
Джибриль Соу
61′
6
Неманья Гудель
7
Исаак Ромеро
50′
61′
9
Акор Жером Адамс
10
Алексис Санчес
90′
21
Чидера Эджуке
11
Рубен Варгас
73′
24
Аднан Янузай
74′
Барселона
25
Войцех Щенсны
23
Жюль Кунде
14
Маркус Рэшфорд
84′
20
Дани Ольмо
9
Роберт Левандовски
5
Пау Кубарси
8
Педри
35
Херард Мартин
16′
46′
3
Алехандро Бальде
7
Ферран Торрес
21′
69′
19
Руни Барджи
4
Рональд Араухо
46′
24
Эрик Гарсия
21
Френки де Йонг
38′
88′
15
Андреас Кристенсен
Статистика
Севилья
Барселона
Желтые карточки
5
4
Удары (всего)
13
17
Удары в створ
5
8
Угловые
7
6
Фолы
18
9
Офсайды
10
0
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Муньис Руис
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти