Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Сельта
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
4.72
X
3.65
П2
1.84
Футбол. Италия
1-й тайм
Ювентус
0
:
Милан
0
Все коэффициенты
П1
2.93
X
2.90
П2
2.95
Футбол. Франция
1-й тайм
Лилль
0
:
ПСЖ
0
Все коэффициенты
П1
3.62
X
3.32
П2
2.21
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия М
0
:
Фрайбург
0
Все коэффициенты
П1
5.78
X
1.52
П2
5.02
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
0
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
4
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Ницца
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
4
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
4
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Черноморец
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Ростов
1
П1
X
П2

Гол Холанда позволил «Манчестер Сити» обыграть «Брентфорд» в матче АПЛ

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Брентфорд» в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых гол забил Эрлинг Холанд (9-я минута).

Норвежский форвард отличился в пятом матче Английской премьер-лиги (АПЛ) кряду. Всего на его счету в этом сезоне девять голов в семи матчах за клуб в чемпионате Англии.

«Манчестер Сити» продлил серию без поражений в чемпионате до четырех матчей и располагается на пятом месте в таблице с 13 очками. «Брентфорд» (7) идет на 16-м месте.

В следующем туре «Манчестер Сити» 18 октября примет «Эвертон», «Брентфорд» двумя днями позднее на выезде сыграет против «Вест Хэма».

Брентфорд
0:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 7
5.10.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Gtech Community Stadium
Главные тренеры
Кит Эндрюс
Хосеп Гвардиола
Голы
Манчестер Сити
Эрлин Холанн
(Йошко Гвардиол)
9′
Составы команд
Брентфорд
1
Кивин Келлехер
33
Майкл Кайоде
2
Аарон Хики
4
Сепп ван дер Берг
22
Натан Коллинз
7
Кевин Шаде
45+1′
18
Егор Ярмолюк
73′
15
Франк Оньека
24
Миккель Дамсгор
68′
8
Матиас Йенсен
6
Джордан Хендерсон
70′
73′
27
Виталий Янельт
20
Кристоффер Айер
90′
14
Фабиу Карвалью
9
Игор Тиаго
68′
19
Данго Уаттара
84′
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
77′
33
Нико О`Райли
83′
26
Савио
9
Эрлин Холанн
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
47
Фил Фоден
52
Оскар Бобб
77′
20
Бернарду Силва
16
Родри
22′
14
Нико Гонсалес
4
Тиджани Рейндерс
77′
11
Жереми Доку
Статистика
Брентфорд
Манчестер Сити
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
6
10
Удары в створ
1
4
Угловые
3
2
Фолы
10
6
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти