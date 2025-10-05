Следующий соперник Кайрата в Лиге чемпионов сотворил камбэк в Европе

Хозяева открыли счёт уже на 2-й минуте усилиями Вальдо Рубио, однако гости быстро переломили ход игры. Ещё до перерыва дубль Домингуша Кины (15-я и 42-я минуты) позволил «Пафосу» выйти вперёд. После перерыва преимущество гостей укрепил Андерсон (80-я), а попытка АЕКа вернуться в игру благодаря голу Джордже Ивановича (86-я) оказалась безуспешной — через две минуты Влад Драгомир поставил окончательную точку.
Эта победа позволила «Пафосу» набрать 15 очков и вернуть себе первое место в турнирной таблице. АЕК, в свою очередь, с 10 баллами остался на шестой позиции.
Напомним, что «Пафос» станет следующим соперником алматинского «Кайрата» на общем этапе Лиги чемпионов. Матч пройдёт 21 октября в Алматы.
Ранее «Кайрат» уступил в первых двух турах: на выезде «Спортингу» из Лиссабона (1:4) и дома мадридскому «Реалу» (0:5). Киприоты же стартовали с нулевой ничьей против греческого «Олимпиакоса» (0:0), после чего проиграли мюнхенской «Баварии» (1:5).