Следующий соперник Кайрата в Лиге чемпионов сотворил камбэк в Европе

Кипрский «Пафос» одержал яркую выездную победу над АЕКом (Ларнака) в матче шестого тура чемпионата Кипра — встреча завершилась со счётом 4:2, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Пафос"

Хозяева открыли счёт уже на 2-й минуте усилиями Вальдо Рубио, однако гости быстро переломили ход игры. Ещё до перерыва дубль Домингуша Кины (15-я и 42-я минуты) позволил «Пафосу» выйти вперёд. После перерыва преимущество гостей укрепил Андерсон (80-я), а попытка АЕКа вернуться в игру благодаря голу Джордже Ивановича (86-я) оказалась безуспешной — через две минуты Влад Драгомир поставил окончательную точку.

Эта победа позволила «Пафосу» набрать 15 очков и вернуть себе первое место в турнирной таблице. АЕК, в свою очередь, с 10 баллами остался на шестой позиции.

Напомним, что «Пафос» станет следующим соперником алматинского «Кайрата» на общем этапе Лиги чемпионов. Матч пройдёт 21 октября в Алматы.

Ранее «Кайрат» уступил в первых двух турах: на выезде «Спортингу» из Лиссабона (1:4) и дома мадридскому «Реалу» (0:5). Киприоты же стартовали с нулевой ничьей против греческого «Олимпиакоса» (0:0), после чего проиграли мюнхенской «Баварии» (1:5).

Футбол. Лига чемпионов
21.10
Кайрат
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.35
П2
2.70