Гвардиола — о том, что побил рекорд Фергюсона: «Приглашу сэра Алекса и Арсена Венгера на ужин»

В воскресенье, 6 октября, «горожане» обыграли «Брентфорд» (1:0) в 7-м туре чемпионата Англии.
Для Гвардиолы это был 349-й матч в Премьер-лиге. Таким образом, он побил рекорд легендарного экс-тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, который добился 250 побед в 404 матчах АПЛ. За ними в рейтинге идут Арсен Венгер (423 игры) и Дэвид Мойес (645).
«Для меня большая честь оказаться рядом с сэром Алексом Фергюсоном и Арсеном Венгером. Я приглашу их на хороший ужин. Приятно быть частью истории Премьер-лиги. Очень приятно. Теперь давайте выиграем еще 250 матчей!» — приводит слова Гвардиолы ESPN.
Футбол, Англия, Тур 7
5.10.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Gtech Community Stadium
Главные тренеры
Кит Эндрюс
Хосеп Гвардиола
Голы
Манчестер Сити
Эрлин Холанн
(Йошко Гвардиол)
9′
Составы команд
Брентфорд
1
Кивин Келлехер
33
Майкл Кайоде
2
Аарон Хики
4
Сепп ван дер Берг
22
Натан Коллинз
7
Кевин Шаде
45+1′
18
Егор Ярмолюк
73′
15
Франк Оньека
24
Миккель Дамсгор
68′
8
Матиас Йенсен
6
Джордан Хендерсон
70′
73′
27
Виталий Янельт
20
Кристоффер Айер
90′
14
Фабиу Карвалью
9
Игор Тиаго
68′
19
Данго Уаттара
84′
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
77′
33
Нико О`Райли
83′
26
Савио
9
Эрлин Холанн
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
47
Фил Фоден
52
Оскар Бобб
77′
20
Бернарду Силва
16
Родри
22′
14
Нико Гонсалес
4
Тиджани Рейндерс
77′
11
Жереми Доку
Статистика
Брентфорд
Манчестер Сити
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
6
10
Удары в створ
1
4
Угловые
3
2
Фолы
10
6
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти