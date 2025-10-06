Гвардиола — о том, что побил рекорд Фергюсона: «Приглашу сэра Алекса и Арсена Венгера на ужин»

Для Гвардиолы это был 349-й матч в Премьер-лиге. Таким образом, он побил рекорд легендарного экс-тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, который добился 250 побед в 404 матчах АПЛ. За ними в рейтинге идут Арсен Венгер (423 игры) и Дэвид Мойес (645).