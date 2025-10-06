Гвардиола озвучил сроки восстановления Родри после травмы

«У Родри мышечная травма, восстановление займет примерно две-три недели.



Конечно, мне совсем не хочется терять его даже на короткий срок, ведь он играет ключевую роль в команде. Мы старались беречь его, но, к сожалению, такие вещи случаются», — приводит слова Гвардиолы ВВС.