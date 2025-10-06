Ричмонд
Гвардиола озвучил сроки восстановления Родри после травмы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола озвучил сроки восстановления полузащитника Родри, который получил травму в матче с «Брентфордом».

Источник: Reuters

«У Родри мышечная травма, восстановление займет примерно две-три недели.

Конечно, мне совсем не хочется терять его даже на короткий срок, ведь он играет ключевую роль в команде. Мы старались беречь его, но, к сожалению, такие вещи случаются», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Брентфорд
0:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 7
5.10.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Gtech Community Stadium
Главные тренеры
Кит Эндрюс
Хосеп Гвардиола
Голы
Манчестер Сити
Эрлин Холанн
(Йошко Гвардиол)
9′
Составы команд
Брентфорд
1
Кивин Келлехер
33
Майкл Кайоде
2
Аарон Хики
4
Сепп ван дер Берг
22
Натан Коллинз
7
Кевин Шаде
45+1′
18
Егор Ярмолюк
73′
15
Франк Оньека
24
Миккель Дамсгор
68′
8
Матиас Йенсен
6
Джордан Хендерсон
70′
73′
27
Виталий Янельт
20
Кристоффер Айер
90′
14
Фабиу Карвалью
9
Игор Тиаго
68′
19
Данго Уаттара
84′
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
77′
33
Нико О`Райли
83′
26
Савио
9
Эрлин Холанн
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
47
Фил Фоден
52
Оскар Бобб
77′
20
Бернарду Силва
16
Родри
22′
14
Нико Гонсалес
4
Тиджани Рейндерс
77′
11
Жереми Доку
Статистика
Брентфорд
Манчестер Сити
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
6
10
Удары в створ
1
4
Угловые
3
2
Фолы
10
6
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти