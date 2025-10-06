«Барселона» и сборная Испании поругались из-за Ямаля. Страдают все три стороны

Ламин Ямаль — безоговорочно главная звезда мирового футбола на сегодняшний день. Это не значит, что он стабильно с большим запасом превосходит всех остальных на поле (хотя тезис как минимум обсуждаемый) или обязательно заберет несколько следующих «Золотых мячей». Нет, просто его феноменальная игра подкрепляется массой абсолютно неспортивных вещей. И не всегда позитивных.
На планете сейчас нет игрока, которого в вакууме обсуждают так детально и активно, как испанца. А он, надо сказать, сам регулярно подкидывает поводов поговорить о себе. Вечеринки с карликами, календарь свиданий с разными девушками, дерзкие публикации в соцсетях — лишь часть заметных событий, связанных с Ямалем.
Странная травма и конфликт клуба со сборной
Естественно, вокруг Ламина что-то постоянно происходит и без его непосредственного участия. В начале октября, например, образовался настоящий скандал — конфликт между «Барселоной» и сборной Испании. Все из-за Ямаля. Началось с травмы паха молодого таланта, о которой стало известно после сентябрьской международной паузы. Уже тогда главный тренер каталонцев Ханси Флик дал понять, кого считает виноватым в проблеме: «Во время перерыва Ламин играл, но не тренировался ни дня. Я очень огорчен этой ситуацией».
Точные сроки восстановления не сообщались, но появление Ямаля в матчах против «Валенсии» и «Ньюкасла» было исключено. В итоге он пропустил еще и встречи с «Хетафе» и «Овьедо», вернувшись на поле 28 сентября — вышел на замену и моментально выдал пас на победный гол Левандовски. Позже вингер сыграл и против «ПСЖ» в Лиге чемпионов, причем все 90 минут.
Казалось бы, у Де ла Фуэнте имелись все основания включить футболиста в заявку на октябрьский сбор национальной команды — игрок выздоровел, проводит полные матчи за клуб. Вот Луис, собственно, и вызвал Ямаля, рассчитывая на него в битвах с Грузией и Болгарией в отборе на чемпионат мира. Только есть нюанс: если верить инсайдам, Ламин связывался с тренером сборной и рассказывал ему о сохранившемся дискомфорте в области паха.
Намек понятен — лучше бы передохнуть и заодно окончательно долечиться, а не играть два дополнительных раза. Но Де ла Фуэнте выбрал категоричную позицию: выходишь за «Барсу», выходи и за сборную. Не помогло даже вмешательство спортивного директора каталонцев Деку. А ранее, комментируя вышеупомянутые высказывания Флика, Луис говорил, что ему «все равно». Жесткая и в некоторой степени агрессивная стратегия в исполнении тренера чемпионов Европы.
«Барселона» явно не собиралась позволять сборной занимать в конфликте доминирующую сторону и сделала ход конем, объявив о рецидиве травмы Ямаля. Де ла Фуэнте оказался вынужден убрать Ламина из заявки на октябрьский сбор. Но таким образом клуб нанес урон и себе, потому что лидер команды пропустил матч чемпионата против «Севильи», который завершился со счетом 4:1 в пользу андалусийцев.
Учитывая, что Рафинья тоже отлеживается с повреждением, медицинские интриги вокруг Ямаля совсем не кстати. «Барса» проиграла два матча подряд, снова лишилась лидерства в ла лиге и, похоже, проходит через кризис. В той же встрече с «Севильей» Флику жутко не хватало Ламина, который в любом случае оживил бы хилую каталонскую атаку, особенно в первом тайме.
Негативные последствия для Ламина
В сложившейся ситуации можно понять всех ее участников. «Барселона» совершенно не хочет подвергать неоправданным, по ее мнению, рискам здоровье своей главной звезды. Сборная же действует исключительно в собственных интересах. Ну действительно — какая Де ла Фуэнте разница, сколько там у кого очков в таблице? Он вызывает лучших испанцев, остальное — не важно.
В итоге же страдают все. «Барса» получает игрока, которому не рассчитывают нагрузку, Испания остается без лидера атаки, а сам Ямаль получает дополнительное давление со всех сторон. Нет, возможно, Ламин от таких ситуаций заряжается, но в идеальном мире спортсмену создаются условия для ментального спокойствия, чтобы тот мог сосредоточиться на игре. Тут же под пресс попадает 18-летний юноша.
В подобные моменты становится тревожно за Ямаля. Вернее, за его великое будущее. Пока клуб и сборная разыгрывают «Каштанку», поочередно неистово пытаясь прибрать к рукам дар Ямаля, сам футболист, очевидно, страдает. Возможно, даже не осознавая этого. Физические перегрузки, регулярные психологические игры разума функционеров, колоссальное давление, которого нет у 99 процентов спортсменов в мире, — сложности, способные сильно порезать потенциал Ламина. Хочется верить, что он справится. А помогать ему, видимо, никто не будет. Да и не обязан.
Трофим Гондюреев