«Барселона» и сборная Испании поругались из-за Ямаля. Страдают все три стороны

В подобные моменты становится тревожно за Ямаля. Вернее, за его великое будущее. Пока клуб и сборная разыгрывают «Каштанку», поочередно неистово пытаясь прибрать к рукам дар Ямаля, сам футболист, очевидно, страдает. Возможно, даже не осознавая этого. Физические перегрузки, регулярные психологические игры разума функционеров, колоссальное давление, которого нет у 99 процентов спортсменов в мире, — сложности, способные сильно порезать потенциал Ламина. Хочется верить, что он справится. А помогать ему, видимо, никто не будет. Да и не обязан.