Бразильский писатель Пауло Коэльо всерьез рассчитывал своим романом-притчей «Алхимик» менять людей. «Всегда следуй за своей мечтой, и Вселенная будет содействовать этому — желание сбудется!» — его основная идея. Ведь получилось у обычного пастуха из Андалусии добраться до Египта, а потом найти «сокровище» из своего сна. Получилось и у самого Коэльо — произведение почти пять лет было незаметным, но случайно попалось в руки редактора большого американского издательства, он поверил в него, и роман стал самым продаваемым в истории Бразилии и самым переводимым в мире.
«Алхимик» для многих стал настольной книгой. В их числе новый вратарь «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменс. Он периодически перечитывает «бразильца» и часто отвлекает себя от футбола книгами (идеальный игрок в мире министра спорта Михаила Дегтярева, но сейчас не об этом).
Бельгиец Ламменс сыграл в большом футболе всего один сезон. Но сейчас именно он — надежда на стабильность одного из самых больших клубов мира. Сенне верил в свою мечту, и она привела его на «Олд Траффорд». После всего одного матча! Голкипер на вершине, «Юнайтед» докатился.
Ламменс из маленького городка, знаменитого своим прошлым. Зоттегем — место жизни и упокоения испанского военного графа Эгмона, которого в своей пьесе увековечил Гете. В Зоттегеме музей Эгмона, замок Эгмона и склеп его семьи. Есть еще магазин. Не исключено, что он тоже как-то связан с Эгмоном.
Родителей спокойная жизнь под присмотром графа вполне устраивала. Быт налажен, дети растут, птички поют. В их небольшом доме была лужайка. Там старший сын пинал мяч в ворота, в которых не без удовольствия прыгал младший. Это и был Сенне. Допрыгался до приглашения в небольшую местную команду, а затем в «Брюгге». Сенне рос стремительно — во всех смыслах этого слова.
В юношеской Лиге чемпионов «Брюгге» проигрывал мадридскому «Реалу» — 1:2. На последних секундах обычная практика — угловой, и в чужую штрафную бежит вратарь. В ярко-красном там появился Ламменс. И забил! Не просто подставив голову, а очень четко пробив в дальний от вратаря угол.
Заиграть в основной команде «Брюгге» была не судьба. Там до сих пор творит Симон Миньоле. Кто посадит на скамейку победителя Лиги чемпионов и вратаря сборной Бельгии? Он же памятник!
Ламменс перешел в «Антверпен», в клуб с многолетней историей и связью с… «Манчестер Юнайтед».
В середине 1990-х сэр Алекс Фергюсон договорился с бельгийцами, что там будут вариться игроки-иностранцы, которые ждут разрешения на работу в Англии (непременное визовое условие). Сотрудничество быстро расширилось. В Бельгию Фергюсон стал отправлять молодых игроков, не попадавших в основу. Взрослеть за границей, играя в футбол на высшем уровне, лучше, чем вариться в низших лигах, — его идея. 32 человека за время его режима перелетало из «Юнайтед» в «Антверпен:» Джон О’Ши, Фил Бардсли, Дэнни Симпсон, Джонни Эванс и даже единственный китаец в истории «МЮ» Дун Фанчжо мужали там.
Сенне не мог этого не знать. Но думать об «Олд Траффорд» год назад было бы наивно.
Ламменс выдал восхитительный сезон. 173 сейва (больше, чем любой кипер в топ-10 лиг Европы), четыре отраженных пенальти из восьми. В одной из важнейших метрик киперов — PSxG (сколько ожидаемых угроз ликвидировал вратарь) — его показатели третьи среди все тех же топ-10 лиг. В современном мире наметилась тенденция выбора вратаря по умению играть ногами, быть дополнительным защитником для выхода из-под прессинга и для начала атаки. Умение отбивать мячи — дополнительная функция, не приоритет. Козырь Ламменса как раз отражение ударов. Он владеет обеими ногами, но все же главное — выбор позиции, действия в воротах. И сильная игра на выходах — ему там комфортно на своей высоте в 193 сантиметра.
Пол Бистио, легенда «Антверпена» и долгое время босс клуба, в одном из интервью сказал: «У всех игроков есть уязвимости. Я внимательно следил за Ламменсом. У него их нет. Здесь, в Бельгии, мы уверены: именно он — следующий вратарь сборной».
Лучший игрок сезона купался в комплиментах и посматривал на позицию первого номера сборной как на иллюзию. Тибо Куртуа, Матс Селс — невероятная конкуренция.
Ламменс мелькал в списках интересов больших команд. Скауты докладывали, что растет такой парень, который в будущем… Потому что нельзя переоценивать всего лишь один сильный сезон в слабой, по меркам Англии, лиге. Даже в 23 года. Слишком молодой, слишком велик риск.
Отчеты о его игре были на столе Рубена Аморима. Главный тренер «Манчестера» перед началом сезона откладывал эти бумаги на потом. Вратарская проблема была вялотекущей. «Юнайтед» сделал предложение «Астон Вилле» по аренде чемпиона мира Эми Мартинеса. Но большая зарплата и продажа Джейдона Санчо (необходимый элемент в переговорах) немного отпугивали. Очень важно, что Аморим верил в своих вратарей — Онану и Алтая. Они ошибались в прошлом. Но вот сейчас…
Сейчас не случилось. Алтая штормило в игре с «Арсеналом», Онана угодил в главный позор десятилетия, получив два мяча от ставшей легендарной команды низшего дивизиона «Гримсби».
Все стало понятно — нужен вратарь. Немедленно. Наступить на грабли и ходить по ним — большая разница.
Аморим достал запыленный отчет о Ламменсе. И 20 миллионов евро.
Сенне прыгнул в частный самолет и стремительно подписал контракт. На торжественной церемонии были родители Ламменса и его брат. Старший всегда болел за «Юнайтед» и лично за Криштиану, он мечтал оказаться на «Олд Траффорд». Благодаря младшему его мечта сбылась. Родители сияли. Такой круг на главном профессиональном событии в жизни показателен. Ламменс сам про себя говорит, что он интроверт. Дом, семья, родители, книги — вот, что успокаивает. Иногда гольф. Там тоже наедине с собой.
Чего он будет лишен в таком клубе, как «Манчестер». Каждый шаг и каждый жест становится предметом внимания и обсуждения миллионов.
Каждая ошибка в воротах может стоить тебе профессии. Список игроков, которые либо зарыли свою карьеру в штрафной «Олд Траффорда», либо испортили репутацию, довольно большой: Массимо Таиби, Рой Кэрролл, Томаш Кущак, Марк Боснич, Тим Хоуард.
На наших глазах вратарь, что вытаскивал в финал Лиги Европы «Аякс», а в полуфинал Лиги чемпионов «Интер», Андре Онана, превратился в символ одной большой чудовищной ошибки.
Его руки и ноги не стали хуже, как и его вратарский талант никуда не испарился. Это сейчас камерунец доказывает в Турции. Но на ментальном уровне, в голове — он уступает каждый матч в «дьявольской» футболке. В период, когда вся команда играет плохо, худшее, что может случиться, — ошибки вратарей. Так и произошло.
Болельщики были морально готовы к тому, что Ламменс дебютирует уже в игре против «Сити». Но Аморим решил не бросать его сразу под «автобус» Гвардиолы, сберег его нервы с «Челси» и «Брентфордом».
В эти выходные бельгиец впервые появился в новых цветах и перешел дорогу «черным котам» из Сандерленда. Первый матч Ламменса и первый матч на ноль «Юнайтед» в этом сезоне. Работы у него было не очень много, но пару успешных спасений он сделал.
«Ты — замаскированый Шмайхель» — пели фанаты после игры. Ламменс не обращал внимания или делал вид.
Эрик Стил, многолетний тренер вратарей «Манчестера», рассуждает, что обстоятельства этого сезона могут помочь Сенне прогрессировать быстрее. «Нет матчей в Европе, нет в Кубке лиги, нет встреч в графике “суббота-вторник-воскресенье-среда”, что было, когда, например, приехал Давид де Хеа. У него будет много времени на тренировки. Чтобы узнать все аспекты игры в Англии, познакомиться с требованиями и соответствовать. При всем уважении к бельгийской лиге — тут совсем другой уровень».
Обстоятельства, предложенные Ламменсу, сильно отличаются от времени появления де Хеа. Перед испанцем была стена Видич — Фердинанд. Перед бельгийцем сложно определить, кто выйдет в старте в любой игре. Нехватка опыта, количество еще несовершенных ошибок могут как помочь ему, так и превратить в очередного кошмарного вратаря «Юнайтед».
«Дело не в возрасте. Шмайхель пришел в “Юнайтед” в 28, ван дер Сар — в 34, де Хеа — в 20. Возраст — не главный критерий. Важно, как быстро ты растешь и используешь свои шансы, как стремительно развиваешься и владеешь собой в сложных ситуациях», — мудрые рассуждения Эрика Стила.
В здоровом клубе вратаря тщательно подводят к игре, к статусу первого номера, его готовят к давлению трибун и страсти соперника. В штормовом клубе на вратаря смотрят как на спасителя, и он сразу проходит крещение огнем.
Ламменс оказался как раз в таком. Невозможно вспомнить, когда столько внимания уделялось всего лишь одной игре в чемпионате человека, которого год назад не знал никто. Сенне за мгновение одновременно оказался в трех стихиях — в огне, воде и не может не обратить внимания на звук медных труб.
В этом и есть магия футбола. Алхимия «Олд Траффорд».
Денис Казанский