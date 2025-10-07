Год назад его никто не знал. Сейчас о нем поют песни в Манчестере. Колонка Казанского — про Сенне Ламменса

Ламменс выдал восхитительный сезон. 173 сейва (больше, чем любой кипер в топ-10 лиг Европы), четыре отраженных пенальти из восьми. В одной из важнейших метрик киперов — PSxG (сколько ожидаемых угроз ликвидировал вратарь) — его показатели третьи среди все тех же топ-10 лиг. В современном мире наметилась тенденция выбора вратаря по умению играть ногами, быть дополнительным защитником для выхода из-под прессинга и для начала атаки. Умение отбивать мячи — дополнительная функция, не приоритет. Козырь Ламменса как раз отражение ударов. Он владеет обеими ногами, но все же главное — выбор позиции, действия в воротах. И сильная игра на выходах — ему там комфортно на своей высоте в 193 сантиметра.