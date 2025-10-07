Творил историю в России, отказал ЦСКА, а теперь позорится в Европе. Что происходит с экс-тренером «Динамо» Личкой

Мы провели восемь матчей, одержали одну победу и не выглядим как команда уровня Суперлиги. Чтобы выбраться из этого положения, нужно работать. Если человек действительно хочет трудиться, он может все исправить. Но, глядя на два сегодняшних пропущенных мяча, я не верю, что мы прогрессируем. Моя карьера зависит от результатов команды, а сейчас эти результаты совсем плохие. Мы худшая команда лиги, и я худший тренер лиги. Не могу сказать о себе ничего позитивного".