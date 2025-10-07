Творил историю в России, отказал ЦСКА, а теперь позорится в Европе. Что происходит с экс-тренером «Динамо» Личкой

Болельщики «Динамо» критикуют Валерия Карпина за провальный старт сезона, спорные трансферы экс-футболистов «Ростова», совмещение работы в клубе и в сборной и наверняка жалеют об увольнении Марцела Лички, который был всего в одной победе до исторического чемпионства. Sport24 — о том, как сложилась судьба чешского тренера после переезда из России в Турцию.
Возможно, не только Илье Мэддисону кажется, что Валерий Карпин ничем не лучше Марцела Лички, но и многим другим болельщикам бело-голубых. Тем более, оборона динамовцев по-прежнему допускает огромное количество моментов у своих ворот. В реальности же дела Лички еще хуже, чем у его преемника.
«Динамо» закрывало сезон с исполняющим обязанности главным тренером Роланом Гусевым и обыграло московский «Спартак», клуб завершил сезон пятым. Марцел мог остаться в России — по нему делал запрос ЦСКА, чех взял время на размышление, но в конечном итоге отказал, потому что хотел направить карьеру в сторону Европы.
1 июля 2025-го Личка официально возглавил турецкий «Фатих Карагюмрюк», завершивший прошлый сезон на третьем месте первой турецкой лиги. Клуб взял в аренду Давида Датро Фофана из «Челси», экс-вратаря мадридского «Атлетико» Иво Грбича и нескольких свободных агентов, в том числе хорошо знакомого в России Матиаса Краневиттера.
Чех стартовал в Турции ужасно — семь поражений в восьми матчах национального чемпионата, 0 побед на домашнем поле, 18 пропущенных голов — худший показатель в лиге и последнее место в таблице. Болельщики «Фатиха» уже сейчас требуют отставки чеха и назначения Онура Джана Коркмаза на пост главного.
Нервы сдают и у Лички. После поражения «Газиантепу» (0:2) чех поделился рефлексией на послематчевой пресс-конференции:
«Мы разговариваем, проводим анализ, я стараюсь помочь игрокам — но они не понимают. Что я еще могу сделать? После матча с “Самсунспором” мы уже две недели работаем над обороной. Постоянно тренируем подобные моменты. Я трачу на это жизнь, свое время. Честно говоря, мы повторяем эти ошибки, как ослы. И я здесь самый главный осел. Вся ответственность на мне.
Мы провели восемь матчей, одержали одну победу и не выглядим как команда уровня Суперлиги. Чтобы выбраться из этого положения, нужно работать. Если человек действительно хочет трудиться, он может все исправить. Но, глядя на два сегодняшних пропущенных мяча, я не верю, что мы прогрессируем. Моя карьера зависит от результатов команды, а сейчас эти результаты совсем плохие. Мы худшая команда лиги, и я худший тренер лиги. Не могу сказать о себе ничего позитивного".
Контракт Лички с «Фатих Карагюмрюк» до лета 2025-го, но, вероятно, такими темпами он не доработает и до зимы. Накануне «Кайсериспор» уволил еще одну легенду тренерского цеха РПЛ Маркуса Гисдоля — вместе с командой Лички клубы замыкают подвал чемпионата Турции.
Раньше чеху помогал розовый свитер и искусственный газон в Оренбургу, сейчас же не получается отладить даже атакующую игру турецкого андердога. Возможно, чех зря отказался от возможности остаться в России. Хотя болельщики ЦСКА точно об этом не жалеют. Вероятно, скоро перестанут и «динамовские», когда результаты Валерия Карпина пойдут в гору.
Юрий Алеманов