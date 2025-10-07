Ричмонд
Президент швейцарского «Сьона» поздравил Путина: «С удовольствием пригласил бы покататься на лыжах»

Президент швейцарского футбольного клуба «Сьон» Кристиан Константин поздравил президента России Владимира Путина с очередным днем рождения.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 7 октября, Путину исполняется 73 года.

"Поздравляю Владимира Путина с днем рождения! Я бы с удовольствием пригласил господина президента покататься на лыжах в кантоне Вале, когда все успокоится.

С моей точки зрения, Россия всегда была великой нацией с невероятными спортсменами. И я искренне хотел бы, чтобы мы вновь нашли ту дружбу и взаимное уважение, которые существовали, когда российские спортсмены могли участвовать в международных соревнованиях", — сказал Константин в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.