Президент швейцарского «Сьона» поздравил Путина: «С удовольствием пригласил бы покататься на лыжах»

Сегодня, 7 октября, Путину исполняется 73 года.
"Поздравляю Владимира Путина с днем рождения! Я бы с удовольствием пригласил господина президента покататься на лыжах в кантоне Вале, когда все успокоится.
С моей точки зрения, Россия всегда была великой нацией с невероятными спортсменами. И я искренне хотел бы, чтобы мы вновь нашли ту дружбу и взаимное уважение, которые существовали, когда российские спортсмены могли участвовать в международных соревнованиях", — сказал Константин в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.