Бывшему футболисту сборной Бразилии диагностировали рак

36-летний полузащитник «Байи» Эвертон Рибейро сообщил, что ему поставили диагноз «рак щитовидной железы» и он уже перенес операцию.

Источник: Getty Images

Бывший полузащитник сборной Бразилии Эвертон Рибейро сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что ему диагностировали онкологическое заболевание.

«Привет, друзья! Хочу поделиться с вами новостями. Около месяца назад мне поставили диагноз “рак щитовидной железы”, — написал 36-летний Рибейро, который сейчас выступает за бразильскую “Байю”.

Рибейро сообщил, что перенес операцию. «Слава богу, все прошло хорошо. Я все еще восстанавливаюсь благодаря вере и поддержке моей семьи и вас. Спасибо за каждую молитву и вашу заботу. Ваша поддержка имеет огромное значение. Уверен, мы победим в этой битве вместе», — добавил футболист.

Рибейро большую часть карьеры провел в чемпионате Бразилии, где играл также за «Коринтианс», «Сан-Каэтано», «Коритибу», «Крузейро» и «Фламенго». Кроме того, в 2015—2017 годах он выступал за «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

В составе сборной Бразилии Рибейро провел 22 матча и забил три гола, он принимал участие в чемпионате мира 2022 года.