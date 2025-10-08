Колосков: «Захарян был не готов к переезду в Испанию, не хватало мышечной массы»

— У вас есть объяснение, почему Захарян, по сути, пропал в Испании?
— Он просто не был готов к переезду. Ни физически, ни ментально. У него не было той атлетической базы, которая необходима в большом футболе. Понимание игры и техника есть, но не хватало силы, мышечной массы, наглости на поле. В Испании без атлетизма делать нечего!
— А Тюкавин выглядит игроком уровня топ-чемпионата?
— С первого же его выхода на поле было видно, что он серьезный футболист. Тюкавин не делает лишних движений — все к месту, все логично. Умение открыться, ударить, отдать проникающий пас — все при нем!