Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.23
П2
7.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
31.00
X
9.50
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.14
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.02
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.65
П2
1.86

Колосков: «Захарян был не готов к переезду в Испанию, не хватало мышечной массы»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков объяснил, почему у Арсена Захаряна пока не складывается карьера в Испании.

Источник: Reuters

— У вас есть объяснение, почему Захарян, по сути, пропал в Испании?

— Он просто не был готов к переезду. Ни физически, ни ментально. У него не было той атлетической базы, которая необходима в большом футболе. Понимание игры и техника есть, но не хватало силы, мышечной массы, наглости на поле. В Испании без атлетизма делать нечего!

— А Тюкавин выглядит игроком уровня топ-чемпионата?

— С первого же его выхода на поле было видно, что он серьезный футболист. Тюкавин не делает лишних движений — все к месту, все логично. Умение открыться, ударить, отдать проникающий пас — все при нем!