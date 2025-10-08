Ричмонд
Казахстанец забил пять голов в одном матче в Италии

Полузащитник «Актобе» Еркебулан Сейдахмет рассказал подробности просмотра в санкт-петербургском «Зените», передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

«Мы поехали с молодежной командой “Зенита” на турнир в Италию. Сыграли 1:1 с молодежкой “Эмполи”, потом уступили другой итальянской команде. А в следующем матче обыграли бразильцев со счетом 8:0 — тогда я забил пять голов в первом тайме, играл на позиции нападающего», — приводит слова Сейдахмета ASnews.kz.

— После этого «Зенит» хотел подписать со мной контракт, но мне было только 17 лет. Для перехода в российский клуб нужно было исполниться 18. В итоге Ваит Талгаев забрал меня в «Тараз», — добавил футболист.

В текущем сезоне Еркебулан Сейдахмет провёл 20 матчей, отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Ранее в его карьере значились такие клубы, как «Жетысу», «Кайрат», болгарский «Левски» и «Тараз». За национальную сборную Казахстана нападающий дебютировал в 2018 году.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Сейдахмета оценивается в 300 тысяч евро, а его действующий контракт с «Актобе» рассчитан до 31 декабря 2025 года.