Клуб эмигрантов из России заявился в региональную лигу в Аргентине

Клуб сформировался чуть более года назад, за это время он успел стать победителем любительского турнира в провинции Буэнос-Айрес, а также провел ряд матчей с профессиональными аргентинскими командами («Акассусо», «Депортиво Эспаньол», «Альмиранте Браун»), расширил состав с 23 до 35 игроков.