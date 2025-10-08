Клуб эмигрантов из России заявился в региональную лигу в Аргентине

Клуб сформировался чуть более года назад, за это время он успел стать победителем любительского турнира в провинции Буэнос-Айрес, а также провел ряд матчей с профессиональными аргентинскими командами («Акассусо», «Депортиво Эспаньол», «Альмиранте Браун»), расширил состав с 23 до 35 игроков.
За команду будут выступать игроки из России, Белоруссии, Аргентины, Эквадора. Клуб открыл детскую академию, в которой мальчики и девочки начинают заниматься с двух лет. Главный тренер Deportivo Moscu — Роман Федоров, бывший игрок юниорской сборной России, воспитанник ФК «Москва» и автор последнего гола в истории этого клуба, которому новая команда обязана своим названием.
«Сегодня был объявлен состав сезона региональной лиги “Эскобар”, мы стали его частью и уже 2 ноября проведем матч с командой “Капитанес”, — сказал Нефедечев.
«Помимо триколора и герба на нашей форме впервые появится логотип AFA (Ассоциации футбола Аргентины)», — добавил он.
Лига «Эскобар» относится к шестому дивизиону Аргентины и объединяет 40 клубов.