Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.23
П2
7.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
29.00
X
9.25
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.14
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.41
X
3.63
П2
1.86

Клуб эмигрантов из России заявился в региональную лигу в Аргентине

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 окт — РИА Новости. Футбольный клуб Club Deportivo de Moscú (Спортивный клуб из Москвы), созданный эмигрантами из РФ, заявился в профессиональную региональную лигу в Аргентине и сыграет свой первый матч в начале ноября, сообщил РИА Новости президент клуба Антон Нефедечев.

Источник: ФК "Балтика"

Клуб сформировался чуть более года назад, за это время он успел стать победителем любительского турнира в провинции Буэнос-Айрес, а также провел ряд матчей с профессиональными аргентинскими командами («Акассусо», «Депортиво Эспаньол», «Альмиранте Браун»), расширил состав с 23 до 35 игроков.

За команду будут выступать игроки из России, Белоруссии, Аргентины, Эквадора. Клуб открыл детскую академию, в которой мальчики и девочки начинают заниматься с двух лет. Главный тренер Deportivo Moscu — Роман Федоров, бывший игрок юниорской сборной России, воспитанник ФК «Москва» и автор последнего гола в истории этого клуба, которому новая команда обязана своим названием.

«Сегодня был объявлен состав сезона региональной лиги “Эскобар”, мы стали его частью и уже 2 ноября проведем матч с командой “Капитанес”, — сказал Нефедечев.

«Помимо триколора и герба на нашей форме впервые появится логотип AFA (Ассоциации футбола Аргентины)», — добавил он.

Лига «Эскобар» относится к шестому дивизиону Аргентины и объединяет 40 клубов.