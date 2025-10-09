Вратарь сборной России Сафонов и защитник сборной Украины Забарный с женами побывали на вечернем мероприятии «ПСЖ»

В соцсетях появилось видео, на котором футболисты «ПСЖ» со своими возлюбленными позируют на камеру. В числе прочих — Сафонов с женой Мариной и Забарный с супругой Ангелиной. Стоит отметить, что они находятся с разных сторон. Данное видео жена Сафонова репостнула на своей странице в одной из социальных сетей сегодня, 8 октября.
Напомним, летом в СМИ предполагали, что «ПСЖ» расстанется с Сафоновым из-за покупки Забарного, чтобы избежать скандалов на фоне военного конфликта России и Украины. Более того, в августе жена Забарного в соцсетях писала: «Жаль, что россиян нельзя навсегда стереть с планеты». Позже Ангелина удалила посты с жесткой критикой России и россиян.
В начале сентября экс-вратарь сборной Украины рассказывал: «Забарный действительно ставил условие, чтобы Сафонова не было в “ПСЖ”. Сам Забарный в одном из интервью заявил, что не поддерживает никаких отношений с россиянами. В отношении Сафонова украинец уточнил, что ему приходится “взаимодействовать с ним на профессиональном уровне на тренировках” и что он выполнит свои “обязательства перед клубом”. Забарный добавил, что полностью поддерживает “полную изоляцию российского футбола от остального мира”.
Отметим, что Сафонов в нынешнем сезоне не сыграл ни одного матча за «ПСЖ». В активе Забарного уже 8 матчей и 1 гол за парижан.
Что касается видео, то, скорее всего, оно было снято еще в сентябре на благотворительном гала-вечере PARIS FOR GOOD, организованном «ПСЖ» совместно с фондом Naked Heart France. Сафонов ранее рассказывал, что по итогам этого вечера удалось собрать 4 миллиона евро в поддержку важных проектов.