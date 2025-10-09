Вратарь сборной России Сафонов и защитник сборной Украины Забарный с женами побывали на вечернем мероприятии «ПСЖ»

В начале сентября экс-вратарь сборной Украины рассказывал: «Забарный действительно ставил условие, чтобы Сафонова не было в “ПСЖ”. Сам Забарный в одном из интервью заявил, что не поддерживает никаких отношений с россиянами. В отношении Сафонова украинец уточнил, что ему приходится “взаимодействовать с ним на профессиональном уровне на тренировках” и что он выполнит свои “обязательства перед клубом”. Забарный добавил, что полностью поддерживает “полную изоляцию российского футбола от остального мира”.