В доме футболиста «Реала» Винисиуса произошел пожар, пишут СМИ

По данным источника, дым распространился на два этажа, однако пострадавших нет. Сам Винисиус в момент происшествия не был дома, так как находится в Сеуле со сборной Бразилии, которая 10 и 14 октября сыграет с национальными командами Южной Кореи и Японии соответственно.