В доме футболиста «Реала» Винисиуса произошел пожар, пишут СМИ

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В доме нападающего мадридского футбольного клуба «Реал» Винисиуса Жуниора в Испании произошел пожар, сообщает Marca.
Отмечается, что причиной возгорания стала неисправность в подвесном потолке сауны, расположенной в подвале дома. Помещение было полностью охвачено огнем. К 11:00 по местному времени прибыли две бригады пожарных, которым удалось потушить пламя. Около 12:00 они покинули место, убедившись, что угрозы больше нет.
По данным источника, дым распространился на два этажа, однако пострадавших нет. Сам Винисиус в момент происшествия не был дома, так как находится в Сеуле со сборной Бразилии, которая 10 и 14 октября сыграет с национальными командами Южной Кореи и Японии соответственно.
Винисиусу 25 лет. Он выступает за «Реал» с лета 2018 года. В составе «сливочных» форвард стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. В 2024 году Винисиус получил награду лучшему футболисту сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).