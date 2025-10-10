Объявлен гол месяца в АПЛ: видео

Лучшим был признан мяч, забитый полузащитником «Арсенала» Мартином Субименди в ворота «Ноттингем Форест» в матче 4-го тура АПЛ.
На 79-й минуте той игры испанец слета из-за пределов штрафной пробил в девятку ворот «лесников», установив на табло окончательный счет — 3:0.
Футбол, Англия, Тур 4
13.09.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium, 60167 зрителей
Главные тренеры
Микель Артета
Ангелос Постекоглу
Голы
Арсенал
Мартин Субименди
32′
Виктор Дьекереш
(Эберечи Эзе)
46′
Мартин Субименди
(Леандро Троссар)
79′
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
23
Микель Мерино
36
Мартин Субименди
3
Кристиан Москера
6
Габриэл Магальяйнс
33
Риккардо Калафьори
61′
68′
49
Майлс Льюис-Скелли
8
Мартин Эдегор
18′
22
Итан Нванери
14
Виктор Дьекереш
68′
41
Деклан Райс
20
Нони Мадуэке
78′
11
Габриел Мартинелли
10
Эберечи Эзе
79′
19
Леандро Троссар
Ноттингем Форест
26
Матц Селс
3
Неко Уильямс
78′
4
Морату
14
Дан Ндой
31
Никола Миленкович
8
Эллиот Андерсон
7
Каллум Хадсон-Одои
60′
15
Арно Калимуэндо
10
Морган Гиббс-Уайт
73′
22
Райан Йейтс
11
Крис Вуд
60′
29
Дилан Баква
5
Мурильо
37′
37
Николо Савона
6
Ибраим Сангаре
73′
24
Джеймс Макэйти
Статистика
Арсенал
Ноттингем Форест
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
16
5
Удары в створ
5
1
Угловые
8
4
Фолы
8
11
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти