Клуб Головина «Монако» объявил об отставке главного тренера

Хюттер возглавлял «Монако» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне команда после семи туров идет пятой в чемпионате Франции с отставанием в три очка от лидирующего ПСЖ. В Лиге чемпионов «Монако» разгромно проиграло «Брюгге» (1:4) и свел вничью матч с «Манчестер Сити» (2:2).