Ибрагимович рассказал, чем занимается после завершения игровой карьеры

Бывший футболист, а ныне старший советник «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о том, чем занимается после завершения игровой карьеры.

Источник: Reuters

«80−90 процентов времени нахожусь в Италии, в Милане. Просыпаюсь, иду в спортзал в Casa Milan или в Milanello. Это зависит от моего расписания. Потом путешествую, даже за пределы Европы. Работаю над личностным ростом и получением опыта. Хочу быть более открытым. Когда есть встречи или совещания, иду на них», — приводит слова Ибрагимовича сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Экс-нападающий отметил, что хочет побеждать во всем, за что берется.

«Мне нравится побеждать. Я должен это делать. Если не могу быть собой, не получаю удовольствия и не чувствую себя хорошо. Мне необходимо быть собой», — добавил он.

Ибрагимович завершил карьеру в 2023 году. Он выступал за «Милан», «Лос-Анджелес», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Барселону», «Интер», «Ювентус», «Аякс» и «Мальме». Швед пять раз становился чемпионом Италии, четыре раза выигрывал чемпионат Франции, дважды побеждал в чемпионате Нидерландов и один раз — в чемпионате Испании. Также на его счету победа в Лиге Европы.