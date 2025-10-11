Ибрагимович рассказал, чем занимается после завершения игровой карьеры

«80−90 процентов времени нахожусь в Италии, в Милане. Просыпаюсь, иду в спортзал в Casa Milan или в Milanello. Это зависит от моего расписания. Потом путешествую, даже за пределы Европы. Работаю над личностным ростом и получением опыта. Хочу быть более открытым. Когда есть встречи или совещания, иду на них», — приводит слова Ибрагимовича сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.