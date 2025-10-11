Ибрагимович рассказал, чем занимается после завершения игровой карьеры

«80−90 процентов времени нахожусь в Италии, в Милане. Просыпаюсь, иду в спортзал в Casa Milan или в Milanello. Это зависит от моего расписания. Потом путешествую, даже за пределы Европы. Работаю над личностным ростом и получением опыта. Хочу быть более открытым. Когда есть встречи или совещания, иду на них», — приводит слова Ибрагимовича сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Экс-нападающий отметил, что хочет побеждать во всем, за что берется.
«Мне нравится побеждать. Я должен это делать. Если не могу быть собой, не получаю удовольствия и не чувствую себя хорошо. Мне необходимо быть собой», — добавил он.
Ибрагимович завершил карьеру в 2023 году. Он выступал за «Милан», «Лос-Анджелес», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Барселону», «Интер», «Ювентус», «Аякс» и «Мальме». Швед пять раз становился чемпионом Италии, четыре раза выигрывал чемпионат Франции, дважды побеждал в чемпионате Нидерландов и один раз — в чемпионате Испании. Также на его счету победа в Лиге Европы.