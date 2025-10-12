The Guardian: ФИФА намерена добиться запрета на проведение матчей национальных лиг за границей

6 октября стало известно, что УЕФА разрешил провести игру ла лиги «Вильярреал» — «Барселона» в Майами (США), а матч серии А между «Комо» и «Миланом» — в Перте (Австралия). Как отмечалось в заявлении УЕФА, организация «с неохотой приняла решение одобрить в порядке исключения запросы на проведение этих двух игр в других странах».
По информации источника, данное решение вызвало раздражение в руководстве ФИФА. Организация начала пересматривать правила проведения матчей национальных чемпионатов за границей и обратилась за юридическими консультациями по вопросу о возможности их запрета. Новые правила могут вступить в силу в начале 2026 года.