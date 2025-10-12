Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
1
:
Турция
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Грузия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
1
:
Ирландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Эстония
1
:
Италия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
0
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
5
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Чайка
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
2
:
Андорра
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
2
:
Уфа
2
П1
X
П2

The Guardian: ФИФА намерена добиться запрета на проведение матчей национальных лиг за границей

ФИФА хочет запретить проведение матчей национальных чемпионатов за границей, сообщает The Guardian.

Источник: AP 2024

6 октября стало известно, что УЕФА разрешил провести игру ла лиги «Вильярреал» — «Барселона» в Майами (США), а матч серии А между «Комо» и «Миланом» — в Перте (Австралия). Как отмечалось в заявлении УЕФА, организация «с неохотой приняла решение одобрить в порядке исключения запросы на проведение этих двух игр в других странах».

По информации источника, данное решение вызвало раздражение в руководстве ФИФА. Организация начала пересматривать правила проведения матчей национальных чемпионатов за границей и обратилась за юридическими консультациями по вопросу о возможности их запрета. Новые правила могут вступить в силу в начале 2026 года.