«Барселона» не продлит контракт Левандовского, пишут СМИ

По информации источника, у «Барселоны» в приоритете поиск замены поляку, которому в августе исполнилось 37 лет. На решение расстаться с форвардом повлияли его возраст, снижение результативности и тот факт, что Левандовский уже не может прессинговать соперников наравне с одноклубниками.