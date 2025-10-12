«Барселона» не продлит контракт Левандовского, пишут СМИ

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Испанская «Барселона» не планирует продлевать истекающий в конце сезона-2025/26 контракт с нападающим сборной Польши по футболу Робертом Левандовским, сообщает sport.es.
По информации источника, у «Барселоны» в приоритете поиск замены поляку, которому в августе исполнилось 37 лет. На решение расстаться с форвардом повлияли его возраст, снижение результативности и тот факт, что Левандовский уже не может прессинговать соперников наравне с одноклубниками.
В текущем сезоне Левандовский провел девять матчей в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, забив четыре мяча. Поляк перешел в «Барселону» из немецкой «Баварии» летом 2022 года за 45 млн евро. В составе «сине-гранатовых» он дважды стал чемпионом Ла Лиги, завоевал Кубок Испании и два Суперкубка Испании.