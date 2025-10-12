Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Сан-Марино
:
Кипр
Все коэффициенты
П1
16.00
X
7.06
П2
1.22
Футбол. Первая лига
16:00
Ротор
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.08
П2
4.15
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Шотландия
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
18.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Нидерланды
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.00
П2
29.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Фарерские острова
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
8.25
X
4.88
П2
1.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Дания
:
Греция
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.96
П2
5.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Литва
:
Польша
Все коэффициенты
П1
8.25
X
4.76
П2
1.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Румыния
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
4.73
X
3.85
П2
1.79
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Хорватия
:
Гибралтар
Все коэффициенты
П1
1.01
X
46.00
П2
80.00

«Барселона» не продлит контракт Левандовского, пишут СМИ

«Барселона» не продлит истекающий в конце сезона контракт Левандовского.

Источник: Pedro Salado/Getty Images

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Испанская «Барселона» не планирует продлевать истекающий в конце сезона-2025/26 контракт с нападающим сборной Польши по футболу Робертом Левандовским, сообщает sport.es.

По информации источника, у «Барселоны» в приоритете поиск замены поляку, которому в августе исполнилось 37 лет. На решение расстаться с форвардом повлияли его возраст, снижение результативности и тот факт, что Левандовский уже не может прессинговать соперников наравне с одноклубниками.

В текущем сезоне Левандовский провел девять матчей в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, забив четыре мяча. Поляк перешел в «Барселону» из немецкой «Баварии» летом 2022 года за 45 млн евро. В составе «сине-гранатовых» он дважды стал чемпионом Ла Лиги, завоевал Кубок Испании и два Суперкубка Испании.