«Актобе» разгромил «Астану» и стал чемпионом Казахстана по футболу

Исход встречи стал очевиден уже в первом тайме. На 9-й минуте счёт открыла полузащитница Екатерина Бабшук, а спустя 15 минут преимущество удвоила нападающая Наталья Нурмиева.
Через несколько минут Алина Литвиненко сделала счёт 3:0, а затем Бабшук оформила дубль — 4:0 к 36-й минуте.
Перед перерывом Литвиненко также записала на свой счёт второй мяч, оформив дубль и доведя счёт до разгромного. Во втором тайме «Актобе» уверенно контролировал ход встречи, а уже в компенсированное время (90+4 минута) Литвиненко оформила хет-трик, установив окончательные цифры — 6:0.
Благодаря этой убедительной победе «Актобе» оформил чемпионство и завоевал статус сильнейшей команды страны в женском футболе.