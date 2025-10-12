Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Сан-Марино
:
Кипр
Все коэффициенты
П1
100.00
X
14.50
П2
1.00
Футбол. Первая лига
16:00
Ротор
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.04
X
2.58
П2
4.91
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Шотландия
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.50
П2
20.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Нидерланды
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.75
П2
29.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Фарерские острова
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
8.50
X
4.94
П2
1.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Дания
:
Греция
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.90
П2
5.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Литва
:
Польша
Все коэффициенты
П1
8.25
X
4.76
П2
1.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Румыния
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.80
П2
1.83
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Хорватия
:
Гибралтар
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
101.00

«Актобе» разгромил «Астану» и стал чемпионом Казахстана по футболу

Женский футбольный клуб «Актобе» завоевал золотые медали чемпионата Казахстана. В решающем матче команда не оставила шансов «Астане», разгромив соперника со счётом 6:0, передают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

Исход встречи стал очевиден уже в первом тайме. На 9-й минуте счёт открыла полузащитница Екатерина Бабшук, а спустя 15 минут преимущество удвоила нападающая Наталья Нурмиева.

Через несколько минут Алина Литвиненко сделала счёт 3:0, а затем Бабшук оформила дубль — 4:0 к 36-й минуте.

Перед перерывом Литвиненко также записала на свой счёт второй мяч, оформив дубль и доведя счёт до разгромного. Во втором тайме «Актобе» уверенно контролировал ход встречи, а уже в компенсированное время (90+4 минута) Литвиненко оформила хет-трик, установив окончательные цифры — 6:0.

Благодаря этой убедительной победе «Актобе» оформил чемпионство и завоевал статус сильнейшей команды страны в женском футболе.