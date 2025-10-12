«Актобе» разгромил «Астану» и стал чемпионом Казахстана по футболу

Перед перерывом Литвиненко также записала на свой счёт второй мяч, оформив дубль и доведя счёт до разгромного. Во втором тайме «Актобе» уверенно контролировал ход встречи, а уже в компенсированное время (90+4 минута) Литвиненко оформила хет-трик, установив окончательные цифры — 6:0.