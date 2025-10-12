Зидан: «Я обязательно вернусь к тренерской работе»

53-летний француз перестал тренировать «Реал» в 2021 году и с тех пор нигде не работал в футбольной сфере.
"Когда я перестал работать, моя жизнь изменилась. Три года я не знал, что делать. Я перепробовал так много вещей, пока не записался на тренерские курсы. Из всех тренеров, у которых я был, больше всего я узнал от Липпи: он был очень важен, потому что в Италии мне поначалу было трудно, но он всегда верил в меня. Сначала моим тренером был Анчелотти, потом я стал его помощником — он друг, он сыграл важную роль в моей карьере. Он был хорошим тренером, потому что прислушивался к нам, игрокам.
Какими качествами должен обладать хороший тренер? Он должен быть увлечен футболом, глубоко увлечен. Хороши не только те, кто побеждает; есть хорошие тренеры, которые не умеют побеждать. Самое главное для меня — донести что-то до игроков. Когда ты увлечен, ты доносишь что-то до игроков.
Я обязательно вернусь к тренерской работе. «Ювентус»? Не знаю, почему этого не произошло. Он всегда в моем сердце, потому что он дал мне так много. В будущем одна из моих целей — тренировать сборную Франции", — цитирует Зидана Джанлука Ди Марцио.