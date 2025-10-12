Зидан: «Я обязательно вернусь к тренерской работе»

"Когда я перестал работать, моя жизнь изменилась. Три года я не знал, что делать. Я перепробовал так много вещей, пока не записался на тренерские курсы. Из всех тренеров, у которых я был, больше всего я узнал от Липпи: он был очень важен, потому что в Италии мне поначалу было трудно, но он всегда верил в меня. Сначала моим тренером был Анчелотти, потом я стал его помощником — он друг, он сыграл важную роль в моей карьере. Он был хорошим тренером, потому что прислушивался к нам, игрокам.