Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Шотландия
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.75
П2
21.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Нидерланды
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.75
П2
29.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Фарерские острова
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.73
П2
1.44
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Дания
:
Греция
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.96
П2
5.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Литва
:
Польша
Все коэффициенты
П1
9.25
X
4.99
П2
1.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Румыния
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.80
П2
1.83
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Хорватия
:
Гибралтар
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
101.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сан-Марино
0
:
Кипр
4
П1
X
П2

Зидан: «Я обязательно вернусь к тренерской работе»

Легенда сборной Франции Зинедин Зидан рассказал о своей деятельности после завершения игровой карьеры (до работы в «Реале»), а также ответил, планирует ли вернуться к тренерской деятельности.

Источник: Getty Images

53-летний француз перестал тренировать «Реал» в 2021 году и с тех пор нигде не работал в футбольной сфере.

"Когда я перестал работать, моя жизнь изменилась. Три года я не знал, что делать. Я перепробовал так много вещей, пока не записался на тренерские курсы. Из всех тренеров, у которых я был, больше всего я узнал от Липпи: он был очень важен, потому что в Италии мне поначалу было трудно, но он всегда верил в меня. Сначала моим тренером был Анчелотти, потом я стал его помощником — он друг, он сыграл важную роль в моей карьере. Он был хорошим тренером, потому что прислушивался к нам, игрокам.

Какими качествами должен обладать хороший тренер? Он должен быть увлечен футболом, глубоко увлечен. Хороши не только те, кто побеждает; есть хорошие тренеры, которые не умеют побеждать. Самое главное для меня — донести что-то до игроков. Когда ты увлечен, ты доносишь что-то до игроков.

Я обязательно вернусь к тренерской работе. «Ювентус»? Не знаю, почему этого не произошло. Он всегда в моем сердце, потому что он дал мне так много. В будущем одна из моих целей — тренировать сборную Франции", — цитирует Зидана Джанлука Ди Марцио.