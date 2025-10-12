Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.10
Северная Ирландия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.53
П2
1.37
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
2
:
Беларусь
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
4
:
Финляндия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
2
:
Чехия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сан-Марино
0
:
Кипр
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
2
:
Черноморец
0
П1
X
П2

Мбаппе назвал самое важное решение в своей карьере

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о самом важном решении в своей футбольной карьере. Его слова приводит Movistar.

Источник: Reuters

Французский футболист заявил, что поворотным моментом стал переход в академию «Монако» в возрасте 14−15 лет.

«Мне было 14 или 15 лет, когда я находился в их академии, все вокруг обо мне только и говорили. Это нечто особенное. Я понимал, что отличаюсь, но в тот момент было сложно сказать, в лучшую или в худшую сторону. В эти годы ты всего лишь ребенок», — поделился воспоминаниями Мбаппе. Он отметил, что именно в «Монако» осознал свои возможности и потенциал стать профессионалом высокого уровня.

Футболист также добавил, что сравнения с легендарным Тьерри Анри помогали ему, но основной упор он делал на тяжелую работу. После академии «Монако» Мбаппе прошел через клубы «Монако», «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Реал», а также стал чемпионом мира в составе сборной Франции.