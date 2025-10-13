SOS… SOS… «Сосьедад»! Почему команда Захаряна на предпоследнем месте

Наблюдая в субботу за тем, как Ле Норман, Субименди, Мерино, Ойярсабаль в форме сборной Испании обыгрывают Грузию (а месяцем ранее громили турок и болгар с общим счетом 9:0), поклонники клуба «Реал Сосьедад» вместе с гордостью за национальную команду наверняка испытывали щемящее чувство безвозвратно утраченного. Еще совсем недавно все эти звезды добывали победы и их команде тоже, регулярно выводя ее в еврокубки. Сегодня из «четверки мушкетеров» остался только Ойярсабаль, и «Реал Сосьедад» после восьми туров чемпионата — предпоследний в таблице, а его результаты точь-в-точь как сигналы SOS на морзянке: точки (ничьи) — тире (поражения) — и снова точки.
Оптимисты в этом месте обязательно скажут, что панику разводить преждевременно. Из пяти поражений на старте сезона три можно считать «уважительными» — от «Реала», «Барселоны» и «Бетиса». Еще два, от «Овьедо» и «Райо Вальекано», — по 0:1, причем оба раза «Сосьедад» превзошел соперников по всем показателям, кроме одного — числа пересечений мячом линии ворот. Плюс ничьи в Валенсии и дома с «Эспаньолом», за которые не стали бы строго судить и тех, кто выше статусом.
У пессимистов, как им и положено, противоположное мнение: игровые и кадровые проблемы преследуют «Реал» (для Сан-Себастьяна других «Реалов» не существует) второй сезон кряду, и просвета пока не видно. Слишком большой разрыв в мастерстве между теми, кто блистал в прошлые, счастливые времена, и теми, кто был призван их заменить.
Как всегда, по-своему правы и те и эти.
Турнирные неурядицы «Сосьедада» практически на сто процентов следствие несчастливых трансферных решений в последние несколько лет. Именно несчастливых, не «фартанувших»; нельзя же назвать неправильным приобретение лотерейного билета, который не выиграл, или выбор цифр в «5 из 36», в итоге не совпавших. Ставка была на удачу, расчет — на заманчивые перспективы. Удача прошла стороной, и перспективы подвисли.
Первый «нефарт» случился в сезоне-2023/24. Клуб изрядно потратился на «будущих звезд» и прогорел. На ожидаемом уровне не заиграл почти никто, более того, новички оказались еще и «хрустальными»: Беккер, Траоре, арендованный Тирни регулярно выбывали из строя. В этом ряду и Арсен Захарян, которого брали на замену легендарному Давиду Сильве, зачехлившему бутсы летом 2023-го. Динамовского качества футбола от нашего полузащитника в «Реале» пока не дождались — из-за бесконечных повреждений и обусловленной ими необходимости каждый раз после выздоровления по новой пробиваться в основу и осваиваться в ней.
Бог бы с ними, с новобранцами 2023-го. Год на год не приходится, все можно исправить. Тем более что турнирное положение «Сосьедада» оставалось стабильным — в сформировавшейся тройке «второго ряда» с «Бетисом» и «Вильярреалом». Но в новом сезоне клуб ухитрился не только наступить на те же грабли, но и усугубил ситуацию, загодя привязав к рукоятке этих граблей наточенный топор.
Именно тогда были проданы столп обороны Ле Норман и двигатель командной игры Мерино. За приличные деньги. Их хватило на покупку нескольких игроков, удалось даже сэкономить. И опять неудачно. Призванный заменить Мерино хорват Лука Сучич начал недурно, по осени был хорош собой, но зимой растерял кондиции, еще и травмировался (как без этого в нынешнем «Сосьедаде»?), и по весне от него не было уже никакого проку, а на старте нынешнего сезона он и вовсе лишь иногда выходит на замену. Впрочем, и в хороших матчах Луки наблюдатели подмечали, что общего у него с Мерино (и со знаменитым тезкой-ветераном Модричем) лишь неутомимая двигательная активность. Острых ходов, умения протащить мяч сквозь и создать внезапный момент гениальным пасом, чем славятся Микель и Лука-старший, у Сучича мало. Когда стало ясно, что турнирные дела «Реала» идут в сравнении с привычным положением дел скверно, камеры стали смаковать выражение лица главного тренера Иманоля Альгуасиля после очередного бестолкового действия хорвата. На нем была печать вселенской усталости.
Исландец Оускарссон оказался человеком интересного настроения: свои богатые умения он демонстрирует только за сборную своей страны и в еврокубках. Сейчас он тоже травмирован. Олимпийский чемпион Парижа-2024 Серхио Гомес, два сезона киснувший в «Ман Сити», за «Реал» играл постоянно и временами неплохо, но с минимальным КПД — 2 гола в 37 матчах чемпионата (теперь уже в 45), 3 в 12 играх Кубка (один из них клубу «Хове») и Лиги Европы (в ворота «Маккаби»). Был еще арендованный у «Вест Хэма» марокканец Агерд, и благодаря ему удалось минимизировать потерю Ле Нормана. Но что с ним случилось, угадайте с одного раза? Правильно, сломался. И весной на заднем дворе «Сосьедада» гуляли сквозняки. А когда Агерд поправился, его у «Вест Хэма» перекупил «Марсель». Сейчас на этой позиции — снова арендованный, хорват Чалета-Цар.
Но не Агерд помог «Реалу» не сползти сильно вниз в прошлом году, а блестящий Субименди. У него еще прошлым летом были шоколадные варианты перехода в какой-нибудь топ-клуб, но воспитанник Альгуасиля предпочел остаться еще на один сезон, на протяжении которого скреплял зашатавшуюся оборону и полуразваленную атаку мозгами и самоотверженностью. В итоге за него выручили больше, чем за Ле Нормана и Мерино, вместе взятых, — но из игры «Сосьедада» была вынута, по сути, несущая конструкция.
Неудивительно, что весной, поняв, что у него не осталось ни сил, ни желания заново строить команду, объявил об отставке Альгуасиль, фундаментальный создатель этого «Реала». Теперь он в «Аль-Шабабе». Вместе с ним ушли оба его помощника и спортивный директор Олабе — недавно его взяли на работу в «Астон Виллу», что говорит о высокой квалификации. Новым руководителем спортивного направления стал Эрик Бретос, бывший до того главой скаутской службы. Той самой, что насытила «Сосьедад» нераскрывшимися игроками. Видимо, Бретосу на новой должности вменено в обязанность исправлять собственные промахи в предыдущей. Правда, очередные трансферы — Гонсалу Гедеш, Карлос Солер, Янхель Эррера — не убеждают в том, что работа над ошибками уже началась. Выхлопа от этих покупок пока нет.
Любая другая команда под гнетом таких обстоятельств наверняка начала бы разваливаться и сегодня была бы топ-генератором скандальных новостей. «Реал Сосьедад» выручает то, что он больше чем клуб. Слово «семья» выглядит напыщенным. Скорее подойдет «община». В Сан-Себастьяне готовы ждать и трудиться ради будущего, даже на фоне временных неудач и, казалось бы, непреодолимых препятствий. Как когда-то и Альгуасилю, никому не известному наставнику второй команды, президент клуба Хокин Аперрибай доверил тренерский пост его младшему коллеге Серхио Франсиско, с 2016 года также прошедшему все клубные этажи, от «команды С» до главной. Аперрибай не торопит с результатами и рассуждает как оптимист: проигрываем тем, кто объективно сильнее, с остальными выглядим на равных и даже лучше, но пока не хватает опыта, слаженности и много чего еще, что обязательно придет со временем, если трудиться и не ныть по каждому пустяку.
Пусть он окажется прав. Не по-своему, а в принципе.
Евгений Зырянкин