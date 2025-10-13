SOS… SOS… «Сосьедад»! Почему команда Захаряна на предпоследнем месте

Именно тогда были проданы столп обороны Ле Норман и двигатель командной игры Мерино. За приличные деньги. Их хватило на покупку нескольких игроков, удалось даже сэкономить. И опять неудачно. Призванный заменить Мерино хорват Лука Сучич начал недурно, по осени был хорош собой, но зимой растерял кондиции, еще и травмировался (как без этого в нынешнем «Сосьедаде»?), и по весне от него не было уже никакого проку, а на старте нынешнего сезона он и вовсе лишь иногда выходит на замену. Впрочем, и в хороших матчах Луки наблюдатели подмечали, что общего у него с Мерино (и со знаменитым тезкой-ветераном Модричем) лишь неутомимая двигательная активность. Острых ходов, умения протащить мяч сквозь и создать внезапный момент гениальным пасом, чем славятся Микель и Лука-старший, у Сучича мало. Когда стало ясно, что турнирные дела «Реала» идут в сравнении с привычным положением дел скверно, камеры стали смаковать выражение лица главного тренера Иманоля Альгуасиля после очередного бестолкового действия хорвата. На нем была печать вселенской усталости.