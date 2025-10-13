Ричмонд
Мбаппе: «Месси оказался абсолютно нормальным человеком. Играть с ним — это было нечто особенное»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о бывшем одноклубнике по «ПСЖ» Лионеле Месси.

Источник: AP 2024

«Когда слышишь выражение “футболисты, которые вписали свое имя в историю футбола”, сразу думаешь о Месси. Какой он в жизни? Обычный. Когда ты знаменит, на тебя часто навешивают ярлыки — каким ты будто бы являешься. И если не послушать и не увидеть самому, можно даже поверить. Думаешь: “Ну да, наверное, он такой”. Но нет.

Месси оказался абсолютно нормальным человеком, очень уважительным со всеми. А как игрок он уникальный. Когда у тебя в команде есть такой футболист, тебе остается только быть рядом и наблюдать за всем, что он делает. Как он завершает атаки, как останавливает мяч, как пасует. Это очень помогло мне лучше понять саму игру.

Я думал, что смогу сыграть против него, но не с ним. Но это произошло, и это было нечто особенное. Многому у него научился и хочу поблагодарить его. Эти два года [в “ПСЖ”] были невероятно насыщенными. Это поистине золотая возможность — иметь рядом с собой такого особенного игрока», — цитирует Мбаппе AS.