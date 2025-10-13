Головин рискует покинуть «Монако» из-за тренера-чудака: судьбу россиянина решит компьютер

В «Монако» сменился тренер. На место Ади Хюттера монегаски назначили Себастьяна Поконьоли. Ему всего 38 лет, но за три года работы тренером он добился исторического чемпионства в чемпионате Бельгии и со свежими идеями врывается в чемпионат Франции.
Александр Головин в «Монако» с лета 2018 года. За семь лет он поработал под руководством Леонарду Жардима, Тьерри Анри, Роберта Морено, Нико Ковача, Филиппа Клемана. Последние два года монегасков тренировал Ади Хюттер — приверженец схем 3−4−3 и 5−2−3, в которой Головин играл преимущественно левого инсайда, но, когда выбывали центральные полузащитники, то россиянин вынужденно подменял кого-то из профильных опорников Закарию, Камара и Магасса.
В этом сезоне Головин провел лишь четыре матча — с «Монако» уступил «ПСЖ» в поединке за Суперкубок Франции и не сделал ни одного результативного действия в играх с «Гавром», «Лиллем» и «Страсбуром». В начале сентября россиянин получил травму мышц правого бедра, из-за которой вылетел на месяц и пропустил старт монегасков в Лиге чемпионов.
При Ади Хюттере «Монако» не заканчивал сезон ниже медальной тройки, но нынешний начал слабо. Одна победа в пяти матчах, разгром от «Брюгге» (1:4) пересилил спасение в матче с «Манчестер Сити» (2:2).
Кажется, «Монако» требовалось освежение и руководство клуба сделало очень спорную ставку в пользу тренера-вундеркинда Себастьяна Поконьоли. Ему всего 38 лет, фанаты футбола помнят его левым защитником в «АЗ» Луи ван Гала. В 2007-м он сыграл в матче Кубка УЕФА в Санкт-Петербурге против «Зенита» (1:1). В составе «Ганновере» бельгиец поиграл вместе с Константином Раушем и Эдгаром Прибом.
Тренерский стаж Поконьоли — всего 3 года. В 2021-м он завершал карьеру футболиста в «Юнионе» — в одном из старейших клубов Бельгии, который еще несколько сезонов назад играл во второй бельгийской лиге. Летом 2024-го начинающему тренеру доверили возглавить основную команду «Юниона». Поконьоли справился на отлично и вернул клубу с четвертым бюджетом в лиге первое за 90 лет чемпионство.
Историческая победа — благодарность за терпение. С молодым тренером «Юнион» завершил первый круг на девятом месте, но к окончанию второго поднялся до медальной тройки и в плей-офф (в Бельгии доигрывают дополнительно 10 матчей, чтобы определить всех обладателей слотов в еврокубки) набрал рекордные 28 очков из 30 возможных.
У «Юниона» и у английского «Брайтона» общий владелец — профессиональный покерист, основатель беттинговой компании и долларовый миллионер Тони Блум. Оперативным управлением клуба занимается близкий к владельцу соратник Алекс Муцио — фанат технологичных решений и человек, проработавший 12 лет в компании Starlizard, которая консультировала капперов. Инновации перешли и в футбол. Starlizard разработала программу, которая высчитывает пропорционально стоимость и сильные качества футболистов, потенциал для прогресса, особенности игрового стиля и ментальную составляющую.
Звучит, как бред, но выбор Поконьоли — результат ресерча чудо-программы. До главной команды «Юниона» бельгийский тренер поработал только с юношескими составами, самостоятельного опыта работы в большом клубе у него не было. Сходу добился исторического чемпионства, почти как Гвардиола в «Барселоне».
Любимая схема Поконьоли — 3−4−1−2. Если проецировать на «Монако», то для Александра Головина — это хорошая новость, ведь в такой модели он может сыграть и «десятку» под нападающими, и закрыть любой из флангов, и помочь центру в амплуа «бокс-ту-бокса».
Головин уже работал под руководством бельгийского тренера — с Филиппом Клеманом россиянин выдал самый результативный сезон в карьере, забив 8 голов и сделав 7 голевых передач в Лиге 1. Самое время вернуть себе лидерство с новым тренером, но «Монако» — клуб, в котором молодых футболистов покупают под дальнейшую перепродажу. Отчасти Головина можно назвать инвестицией, которая так себя и не окупила. Не исключено, что новаторские методы Поконьоли негативно скажутся на игровом времени, а бельгиец подпишет конкурента на позицию россиянина через аналитическую программу «Юниона».
Автор: Юрий Алеманов