Головин рискует покинуть «Монако» из-за тренера-чудака: судьбу россиянина решит компьютер

Головин уже работал под руководством бельгийского тренера — с Филиппом Клеманом россиянин выдал самый результативный сезон в карьере, забив 8 голов и сделав 7 голевых передач в Лиге 1. Самое время вернуть себе лидерство с новым тренером, но «Монако» — клуб, в котором молодых футболистов покупают под дальнейшую перепродажу. Отчасти Головина можно назвать инвестицией, которая так себя и не окупила. Не исключено, что новаторские методы Поконьоли негативно скажутся на игровом времени, а бельгиец подпишет конкурента на позицию россиянина через аналитическую программу «Юниона».